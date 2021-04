Olivia et Liam, prénoms les plus populaires au Québec en 2020

Olivia et Liam demeurent en tête de liste des prénoms les plus donnés aux bébés en 2020, révèle Retraite Québec qui vient de publier son palmarès des prénoms.

Louise Leduc

La Presse

Liam a été donné à 661 bébés et Olivia, à 543.

William, qui était au premier rang pendant plusieurs années, conserve sa deuxième position chez les garçons. Noah suit en troisième position, devant Thomas et Léo. Jacob et Arthur reviennent dans le top 10.

Chez les fillettes, le prénom Olivia a été donné à 543 bébés en 2020, avec une bonne avance sur les petites Alice et Emma (ex æquo à 491), Charlie (488), Charlotte (449) et Florence (447).

Chez les filles, les prénoms qui finissent en « a » continuent d’avoir la cote (8 des 20 prénoms les plus populaires se terminent par cette lettre).

Retraite Québec gère l’Allocation famille (auparavant le Soutien aux enfants). C’est à partir de ces données que la liste de prénoms est établie chaque année.

> Consultez la liste complète