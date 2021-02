Trois suggestions de jeux de société à découvrir en famille ou en couple.

Pierre-Marc Durivage

La Presse

En famille : Magic Maze on Mars

Évolution du jeu original, Magic Maze on Mars est un jeu collaboratif et évolutif qui se joue en temps réel et en silence. Il s’agit en fait de préparer la venue de colons humains en orbite autour de la planète en faisant travailler des robots déjà sur la planète — on ne pourrait pas être plus d’actualité ! Chaque joueur a le contrôle exclusif de certaines ressources et il joue dès qu’il le peut pour produire, explorer et construire les dômes habitables. Il faut aussi faire vite puisque les humains en orbite ne disposent que d’une quantité limitée d’oxygène. La seule façon de communiquer consiste à déplacer le gros pion « Fais quelque chose » en face d’un joueur et en l’aiguillant à l’aide d’un panneau de communication. Enfin, le jeu évolue au fil de six modules ; on doit accueillir plus de colons tout en intégrant de nouveaux éléments de jeu.

« Au début, c’est facile, mais la difficulté augmente beaucoup quand on progresse au deuxième module ; la marche est un peu haute, a reconnu notre plus jeune testeur. Il faut jouer quelques fois pour bien apprivoiser les nouveaux éléments de jeu. Mais j’ai vraiment aimé les dessins et c’est vraiment un concept original. »

Nombre de joueurs : de 1 à 6

Âge : 8 ans et plus

Durée : 15 minutes

Niveau de difficulté : débutant intermédiaire

Auteur : Kasper Lapp

Artiste : Gyom

Éditeur : Sit Down !

Prix : 36,99 $

Jeune public : Super Mario Labyrinth

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Super Mario Labyrinth

Le jeu Labyrinth est un classique de Ravensburger qui a été réinterprété à de multiples reprises selon plusieurs thèmes populaires, que ce soit Star Wars ou le Seigneur des anneaux. Cette fois, ce sont les populaires personnages de l’univers Super Mario Bros qui se retrouvent coincés dans le labyrinthe qui bouge sans cesse. En effet, chaque joueur fait évoluer la configuration du labyrinthe en y intégrant à chaque tour une nouvelle pièce. Le joueur gagnant est celui qui réussit le premier à sauver tous les personnages qu’il a pigés au hasard. À chaque sauvetage réussi, on découvre le prochain personnage à libérer. On a aussi l’option de connaître dès le début l’identité de tous les personnages à sauver, ce qui permet d’accélérer le rythme du jeu quand on a de jeunes coéquipiers.

« C’est vraiment cool de pouvoir jouer avec les personnages de Super Mario Bros, nous a confié notre jeune ado testeur. J’ai adoré ça, c’est simple à jouer, mais il y a tout de même des stratégies à adopter pour pouvoir te rendre aux personnages qui se retrouvent bloqués dans le labyrinthe. »

Nombre de joueurs : de 2 à 4

Âge : 7 ans et plus

Durée : de 20 à 30 minutes

Niveau de difficulté : débutant

Auteur : Max J. Kobbert

Éditeur : Ravensburger

Prix : 32,99 $

Suggestion de pro

Smash Up

IMAGE FOURNIE PAR AEG Smash Up

Benoit Brassard a réalisé un rêve de jeunesse en achetant la boutique Ménard Comics, à Longueuil, en 2018. Collectionneur de cartes en tout genre, il est aussi passionné de jeux de société — il en a plus de 600 chez lui. Comme beaucoup de boutiques spécialisées, il s’est tourné vers le commerce en ligne pour tenter de sauver les meubles en temps de pandémie. L’un des jeux qu’on y trouve est Smash Up, le coup de cœur qu’il nous présente.

« Il s’agit d’un jeu de cartes très simple où l’on est appelé à mêler deux paquets de cartes (decks) différents choisis au hasard. Les paquets, qu’ils soient constitués de pirates, de zombies, d’extraterrestres ou de ninjas, ont tous des habiletés différentes qui permettent de prendre possession de bases, ce qui donne des points de victoire. Il y a beaucoup de variété possible : 32 combinaisons avec le jeu de base, et il existe plusieurs extensions qui permettent de décupler les options. Tu ne te tannes pas. D’ailleurs, une extension Marvel vient de sortir, et il y en a aussi où les créateurs s’amusent à intégrer des caricatures de personnages connus. Les stratégies sont faciles à adopter, mais elles changent en fonction des cartes que tu as en mains. »

Nombre de joueurs : de 2 à 4

Âge : 12 ans et plus

Durée : 45 minutes

Niveau de difficulté : débutant intermédiaire

Auteur : Paul Peterson

Éditeurs : Alderac Entertainment Group

Prix : 39,99 $