Est-ce la pandémie, l’imagination ou le bel hiver que nous connaissons, quoi qu’il en soit, de nombreuses familles de Boucherville, de Varennes et de Sainte-Julie également, n’ont pas hésité à ériger de grands, de beaux ou de plus modestes châteaux de neige sur leur propriété pour ainsi participer, pour la première fois, à l’évènement provincial Défi Château de neige.

François Laramée

La Relève, Initiative de journalisme local

À ce jour, au moins une douzaine de famille de Boucherville ont érigé une forteresse blanche, et parfois même colorée, sur leur terrain, aux grands plaisirs des grands et petits. Des familles de Varennes et de Sainte-Julie ont aussi inscrit leur château au concours provincial. La Ville de Boucherville prend part cette année et pour la toute première fois au Défi château de neige, une activité à laquelle toutes les familles de la province sont invitées à présenter leurs œuvres architecturales.

Que votre construction soit digne d’un architecte, colorée, magistrale ou un peu plus modeste, le but est tout simplement de profiter au maximum des joies de l’hiver et de couvrir les municipalités de la Rive-Sud de vos belles créations !

Pour participer, il suffit de se rendre sur le site internet www.defichateaudeneige.ca, s’inscrire et évidemment, joindre une photo de l’œuvre.

Les architectes de la neige peuvent s’inscrire jusqu’au 8 mars prochain. De nombreux prix seront remis aux œuvres architecturales retenues dont des certificats cadeaux chez SAIL et Sport Expert.