Télé-Québec, le magazine Naître et grandir ainsi que six quotidiens régionaux ont lancé jeudi une capsule expliquant le déconfinement aux Québécois de 5 à 11 ans.

Sylvain Sarrazin

La Presse

Diffusée sur les plateformes web respectives de ces médias, la vidéo de trois minutes et demie répond aux interrogations que pourraient avoir les plus jeunes au sujet du processus de déconfinement et de ses enjeux.

Les auteurs se sont assurés que les images, le vocabulaire et la narration soient adaptés à cette tranche d’âge et qu’elle les comprenne.

De plus, le contenu a bénéficié de la collaboration de psychologues et de philosophes spécialistes de la petite enfance.

Les questions abordées tournent ainsi autour de l’anxiété provoquée par le contexte, le retour à l’école et à la garderie ou encore les précautions à prendre alors que le déconfinement est amorcé.

> Regardez la capsule