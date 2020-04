Leçons de confinement

Cela fait déjà six semaines. Et combien d’autres à venir ? Six semaines sans dictée, sans compréhension de textes, ni la moindre racine carrée à calculer. Sauf pour les plus motivés. Certes, nos enfants auront sans doute oublié d’importantes notions au fil des grasses matinées. En revanche, ils pourraient bien avoir gagné quelques précieux et uniques apprentissages à ne pas sous-estimer. En voici huit, en vrac et sans hiérarchie, à cultiver.