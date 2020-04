Faire l’école à la maison, en délaissant les cahiers d’exercices et les écrans. C’est ce que permet la méthode québécoise AMÉLIO.

Marie Allard

La Presse

Une vingtaine de jeux éducatifs en boîte sont offerts, en plus de ressources en ligne (capsules, outils et fiches pédagogiques). La Presse a testé le jeu portant sur les systèmes du corps humain avec des enfants de 9 et 10 ans.

On y trouve 11 cartes sur les systèmes (musculaire, endocrinien, reproducteur, nerveux, etc.) et 67 cartes sur les organes, avec lesquelles une foule d’activités ludiques sont proposées. Les cartes sont claires, jolies et instructives – qui sait qu’un éléphant évacue 160 litres d’urine en 20 secondes ?

Attention : il faut un adulte pour accompagner les enfants dans le jeu, qui n’est pas donné (30 $).