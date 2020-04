Que faire en famille : des coloriages gratuits de musées pour petits et grands

La bibliothèque de l’Académie de médecine de New York a lancé en 2016 un appel à tous les musées et établissements d’enseignement ou de recherche, les enjoignant à offrir au grand public des œuvres de leurs collections privées, pour qu’elles puissent être téléchargées, imprimées et coloriées – un cahier géant, sans cesse bonifié et gratuit !