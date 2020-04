Après avoir été jugée par des clients alors qu’elle attendait en file avec ses cinq enfants pour aller chez Costco, et après qu’on lui eut refusé en plus l’accès au magasin, une maman solo a lancé un cri du cœur sur Facebook. Il a trouvé un écho positif : non seulement sa vidéo a été visionnée près de 250 000 fois, mais Geneviève Charbonneau a aussi reçu une bonne dose d’amour qui lui a fait du bien.

Catherine Handfield

La Presse

« J’ai eu des témoignages de papas et de mamans qui sont dans la même situation. Beaucoup de gens m’appuient et sont derrière moi, dit Geneviève Charbonneau, émue par cet élan de solidarité. Ça m’a permis de me relever encore plus forte. Je n’ai pas vécu ça pour rien et on va aller de l’avant en espérant que ça ne se reproduise plus. »

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

>> Visionnez la vidéo au complet

Tout a commencé mercredi matin, lorsque Geneviève Charbonneau s’est présentée au Costco de Sainte-Foy avec ses cinq enfants de 2, 6, 7, 8 et 10 ans. L’un d’eux avait laissé la porte du réfrigérateur ouverte pendant la nuit. Plusieurs aliments s’étaient perdus, dit-elle. Faire l’épicerie était un besoin « immédiat ».

« Et dans l’immédiat, ce n’est pas avec les épiceries en ligne qu’on peut se faire dépanner parce qu’il y a des délais d’attente assez impressionnants dans mon coin, dit Geneviève Charbonneau, qui habite Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. En réorientation de carrière, Geneviève a de faibles revenus. Avec 200 $, dit-elle, elle peut en avoir plus chez Costco que dans une épicerie ordinaire.

Geneviève Charbonneau était en train de faire sortir ses enfants de la voiture quand un premier client se serait adressé à elle après avoir baissé la vitre de son camion. « Il m’a dit : va-t’en donc chez vous avec tes enfants, tu n’as pas d’affaire ici, relate Geneviève Charbonneau. J’ai répondu poliment que je suis monoparentale et que je n’ai pas le choix de venir aujourd’hui. »

C’était le premier d’une série de commentaires et de regards accusateurs, dit-elle. Les clients en file lui auraient reproché son choix d’aller au Costco, mais aussi l’agitation d’un de ses enfants, son âge (« une enfant avec ses enfants ») et même la façon dont elle habille ses enfants, une allusion à sa fille qui ne voulait pas mettre de tuque ce jour-là. Geneviève dit avoir encaissé sans répondre.

« Je n’en ai pas, de papa »

C’est donc avec le cœur gros qu’elle est arrivée à la porte d’entrée du Costco, après avoir fait la queue… mais elle n’était pas au bout de ses peines. « L’employé à l’entrée m’a dit qu’ils étaient vraiment désolés, mais que seuls deux membres par carte pouvaient entrer », relate-t-elle. Elle lui a dit qu’elle était mère de famille monoparentale et lui a demandé ce qu’elle pouvait faire. L’employé lui aurait dit qu’elle pourrait laisser ses enfants dans son véhicule ou encore les faire garder, dit-elle. « À ce moment-là, je n’ai même pas voulu argumenter, parce que je me serais mise à pleurer devant tout le monde. »

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE GENEVIÈVE CHARBONNEAU Geneviève Charbonneau avec ses cinq enfants

Geneviève Charbonneau est repartie avec sa marmaille et son coffre vide. Après avoir roulé deux kilomètres, elle s’est arrêtée dans un stationnement, et elle a craqué. C’est là qu’elle a fait sa vidéo en direct sur Facebook. « Je n’en ai pas, de papa, qui peut surveiller les enfants pendant que j’ai à sortir. Je n’ai pas de famille qui est là pour m’aider en ce moment. Et trouver une gardienne pendant le COVID, ce n’est pas chose facile », dit-elle dans sa vidéo, avant d’éclater en sanglots.

Service de cueillette rapide

Le directeur du Costco de Sainte-Foy a laissé un message jeudi après-midi dans la boîte vocale de Geneviève Charbonneau. « Il m’a dit qu’il était fâché de la situation et qu’il y a deux semaines, il a rencontré tous les employés pour leur dire de prioriser les familles », dit-elle. Les enfants, lui a-t-il dit, ne devraient pas être comptabilisés dans la directive des deux membres par carte. Il lui a aussi offert un service de collecte en magasin. « Ce que j’aimerais, c’est qu’il y ait un service de cueillette rapide pas juste pour moi, mais pour toutes les familles monoparentales », dit Geneviève Charbonneau, qui ressaiera de l’appeler vendredi.

Plus tôt cette semaine, la Fédération québécoise des organismes communautaires Famille s’est inquiétée du fait qu’un nombre croissant de familles monoparentales cachent leurs enfants dans l’auto pendant l’épicerie parce qu’elles se font refuser l’accès en magasin avec eux. Au ministère de la Santé et des Services sociaux, on invitait les commerçants à « faire preuve de jugement dans l’évaluation de la situation » et les familles, « si possible », à faire l’épicerie une personne à la fois et à utiliser les commandes en ligne ou téléphonique.

Jeudi, l’équipe de Costco Canada n’a pas rappelé La Presse.

>> (Re)lisez l’article « COVID-19 : épicerie solo, enfants dans l’auto ? »