Quatre suggestions de jeux de société pour meubler les journées en confinement, en famille ou à deux.

Stéphanie Morin

La Presse

Jeunesse : Spot it (Dobble)

L’éditeur de jeux de société Asmodée offre gratuitement, en ligne, des versions démos à imprimer de six de ses titres les plus populaires. Dans le lot, ce petit bijou de jeu familial, d’abord connu sous le nom de Dobble, puis rebaptisé Spot it.

Les joueurs doivent utiliser leur sens de l’observation et leur rapidité pour repérer les symboles identiques entre la carte qu’ils ont en main et celle de la pioche. Or, il y a toujours un et un seul symbole commun entre chaque carte. Les parties sont courtes et les enfants ont de (très) bonnes chances de l’emporter sur leurs parents ! Dobble reste un des jeux les plus intergénérationnels qui soient…

La version imprimable offerte par Asmodée contient moins de cartes que la version originale, mais peut donner une bonne idée du concept. Toutefois, pour jouer à plusieurs, mieux vaut se procurer le jeu complet, offert dans une jolie boîte métallique. Le jeu est aussi offert sur les plateformes Android et Apple.

• Nombre de joueurs : de 2 à 8

• Âge : 6 ans et plus

• Durée : 5 minutes

• Auteurs : Denis Blanchot et Jacques Cottereau

• Éditeur : Asmodée

• Prix : 20 $

Grand public : Just one

PHOTO FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Just one

Couronné meilleur jeu de 2019 lors des derniers Spiel des Jahres — l’équivalent des Oscars dans le domaine des jeux de société —, Just One brille par sa simplicité. Pas de longues explications ni de règles touffues ici. L’objectif de ce jeu collectif est de faire deviner le plus de mots mystères possible en donnant, pour chacun, un indice qui tient lui aussi en un mot. Le hic : si deux joueurs donnent le même indice, ce dernier est écarté. Il faut donc être original… mais juste assez !

Les archi-compétitifs resteront peut-être sur leur faim (il n’y a ni gagnant ni perdant), mais pour ceux qui cherchent un jeu rassembleur (qui servira amplement dans les partys une fois le confinement terminé), voici un titre tout indiqué.

• Nombre de joueurs : de 3 à 7

• Âge : 8 ans et plus

• Durée : 20 minutes

• Auteurs : Ludovic Roudy et Bruno Sautter

• Éditeur : Repos production

• Prix : 33 $

Suggestion de pro : Le renard des bois

PHOTO FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Le renard des bois

La suggestion est de Simon Vigneault, président de l’organisme Ludopolis : « Ce jeu a été un coup de cœur pour moi ; il répond bien à la demande actuelle de jeux pour deux personnes. C’est un jeu de pli pour deux joueurs où il faut faire preuve de stratégie. Le prix est abordable et le jeu est facile à mettre en place, à comprendre. »

Pour gagner, le joueur doit remporter un certain nombre de levées pour marquer un maximum de points. Mais attention : certaines cartes ont des pouvoirs spécifiques au moment d’être jouées…

• Nombre de joueurs : 2

• Âge : 10 ans et plus

• Durée : 30 minutes

• Auteur : Joshua Buergel

• Éditeur : Renegade Game Studios

• Prix : 20 $

Un jeu de cartes : La petite école

PHOTO GETTY IMAGES La petite école se joue avec deux paquets de cartes, sans les jokers.

Ce jeu de cartes a été créé, dit-on, au Canada. Chose certaine, la thématique scolaire plaira à ceux qui s’ennuient de la salle de classe (sans rebuter les autres). Le gagnant est le premier qui réussit à terminer le « parcours scolaire » — qui se décline en 10 étapes — tout en accumulant le moins de points possible.

Chaque joueur reçoit 13 cartes qu’il garde secrètes. Le reste du paquet est posé faces cachées au centre de la table avec une carte apparente dans la défausse.

À son tour, chaque joueur doit piocher une carte (sur le paquet ou au-dessus de la défausse) avant d’en défausser une à son tour. À savoir : les 2 sont « frimés » et peuvent remplacer n’importe quelle carte.

Voici les 10 échelons à réussir :

1. Faire 2 triplés (3 cartes de la même valeur)

2. Faire une série de 4 (cartes de la même couleur dont les valeurs se suivent) et 1 triplé

3. Faire 2 quadruplés (4 cartes de la même valeur)

4. Faire 2 séries de 4

5. Faire 3 triplés

6. Faire 1 série de 4 et 2 triplés

7. Faire 1 série de 5 et 1 quadruplé

8. Faire 2 séries de 5

9. Faire une série de 5 et 2 triplés

10. Faire une série de 7 et 1 quadruplé

Dès qu’un joueur a rassemblé les cartes nécessairespour réussir son échelon, il les pose devant lui, à la vue de tous. Le tour s’arrête lorsqu’un joueur réussit à se débarrasser de toutes ses cartes ; pour y arriver, il devra faire d’autres triplés ou séries (de 3 ou plus) ou encore compléter le jeu mis sur la table par les autres joueurs.

Ceux qui ont réussi leur échelon passent à l’échelon suivant ; les autres « redoublent ». Chacun comptabilise les points qu’il a gardés en main comme ceci :

As : 15 points chacun

Figures et 10 : 10 points chacun

Cartes 3 à 9 : 5 points chacune

2 : 20 points chacun

Le gagnant est le premier joueur qui réussit à franchir les 10 étapes. Si deux joueurs y parviennent, celui qui a accumulé le moins de points l’emporte.

• Nombre de joueurs : de 2 à 4

• Matériel : 2 paquets de cartes, sans les jokers