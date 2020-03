La marque de papeterie et d’affiches Baltic Club, dont la boutique est établie boulevard Saint-Laurent, dans le Mile End, s’est donné la mission d’apporter du bonheur dans les maisons et de générer des émotions positives chez petits et grands.

Les enfants sont à la maison ? Toute la semaine, nous vous proposons des outils et des idées d’activités pour tenir leur esprit créatif bien occupé !

Isabelle Morin

La Presse

La marque de papeterie et d’affiches Baltic Club, dont la boutique est établie boulevard Saint-Laurent, dans le Mile End, s’est donné la mission d’apporter du bonheur dans les maisons et de générer des émotions positives chez petits et grands. Chaque jour, depuis la mise en place du confinement, la marque propose un bricolage pour occuper les enfants et stimuler leur émerveillement.

« Des gens nous envoient des photos de leurs créations. Certaines sont très émouvantes. Des familles participent à un projet commun, sans compétition ni pression. C’est juste du temps de qualité pour faire quelque chose de ses mains, ensemble », raconte Brice Salmon, cofondateur de la marque.

PHOTO FOURNIE PAR BALTIC CLUB Brice Salmon et Mélanie Ouellette, cofondateurs de Baltic Club

Mélanie Ouellette, sa complice, est à l’origine de tous les dessins affichés sur les produits de Baltic Club. L’artiste puise son inspiration dans la faune, la flore, le ciel et l’espace. Les bricolages proposés ont d’ailleurs un thème animalier. Qu’il s’agisse d’un renard ou d’un lynx de papier, d’une guirlande de paresseux, de narvals ou de pigeons, tous les projets sont accompagnés d’instructions faciles à suivre pour les 3 ans et plus, et d’un lien pour en apprendre davantage sur l’animal.

PHOTO FOURNIE PAR BALTIC CLUB Motivée par les réactions à ses bricolages, Baltic Club a aussi lancé une autre initiative visant à garder les gens en contact. Dans sa carte de souhaits spécialement créée pour l’occasion, l’équipe s’engage à recopier à la main tous les messages et à les transmettre gratuitement par la poste à leurs destinataires.

Motivée par les réactions à ses bricolages, Baltic Club a aussi lancé une autre initiative visant à garder les gens en contact. Dans sa carte de souhaits spécialement créée pour l’occasion, l’équipe s’engage à recopier à la main tous les messages et à les transmettre gratuitement par la poste à leurs destinataires. « C’est notre manière d’aider les gens à passer au travers de ces moments en ajoutant une touche de légèreté dans leurs journées. »

PHOTO FOURNIE PAR BALTIC CLUB Pour accompagner les parents et les encourager à garder leurs objectifs et leur motivation, la boutique devance aussi le lancement de ses « ensembles professionnels » comprenant différents produits de papeterie, dont un agenda hebdomadaire, un carnet de notes et un sympathique planificateur d’habitudes.

Pour accompagner les parents et les encourager à garder leurs objectifs et leur motivation, la boutique devance aussi le lancement de ses « ensembles professionnels » comprenant différents produits de papeterie, dont un agenda hebdomadaire, un carnet de notes et un sympathique planificateur d’habitudes.

> Visitez le site de Baltic Club