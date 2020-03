COVID-19: «Les enfants captent tout»

La routine des enfants est chamboulée. Ils ne vont plus à l’école, ne voient plus leurs groupes d’amis et ne savent pas quand ils les verront de nouveau. Et ils entendent parler du coronavirus partout. Comment assurer le bien-être psychosocial de nos enfants pendant la pandémie ? Une psychologue et une psychiatre nous répondent.