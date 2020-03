Les enfants sont à la maison ? Toute la semaine, nous vous proposons des outils et des idées d’activités pour tenir leur esprit créatif bien occupé !

Silvia Galipeau

La Presse

Pour occuper les enfants, les divertir et, pourquoi pas, les informer, le magazine culturel Télérama a répertorié une série de balados, des interprétations et adaptations radiophoniques (ambiances musicales en prime) de Tintin à Marco Polo, en passant par Astérix et Tristan et Yseult. C’est professionnel, c’est intelligent et ça permet surtout de s’évader un instant.

Les curieux ne sont pas en reste, une balado décortiquant l’actualité (et bien sûr, les dernières données sur la crise que l’on sait), est aussi proposée, une info vulgarisée pour un public jeune (moins de 11 ans) et désormais averti.

À noter : celle-ci (Salut l’info !, un produit de France Info), quoiqu’elle soit française, propose des informations suffisamment générales pour intéresser aussi nos jeunes Québécois.

