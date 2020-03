Les enfants sont à la maison ? Toute la semaine, nous vous proposons des outils et des idées d’activités pour tenir leur esprit créatif bien occupé !

Sylvain Sarrazin

La Presse

Valérie Simard

La Presse

Pour les parents (ou les enfants !) qui souhaitent préserver certains apprentissages pendant la fermeture des écoles, il existe plusieurs outils virtuels fort utiles durant cette période de perturbations. Les services de soutien scolaire gratuits d’Alloprof restent pleinement accessibles, l’organisme se déclarant aussi paré à les augmenter en cas d’accroissement des sollicitations.

« On se veut rassurants, tout reste pleinement opérationnel et on se tient prêts à augmenter les services en mettant davantage d’enseignants pour répondre éventuellement à une hausse de la demande », a précisé Marc-Antoine Tanguay, porte-parole d’Alloprof. Aussi, au cours de la semaine, l’organisme suivra de près l’affluence des requêtes et se dit en mesure de réagir très rapidement si nécessaire.

En cas de difficulté avec leurs exercices ou devoirs, élèves et parents pourront donc toujours contacter des enseignants par téléphone, par texto ou sur le web, entre 17 h et 20 h, du lundi au jeudi. Ces plages horaires pourraient même s’étirer. « C’est un scénario qu’on a envisagé. On pourrait prolonger plus tard ou plus tôt en fonction des besoins. On veut être sûrs d’être disponibles et de pouvoir compenser un peu la situation actuelle dans le secteur de l’éducation », affirme le porte-parole.

Alloprof rappelle que son site internet continue de mettre à disposition de nombreuses fiches pédagogiques, des exercices interactifs, des vidéos, des jeux ludo-éducatifs, etc.

« Beaucoup de parents devront jongler entre les enfants et la maison, ils voudront probablement des activités constructives et pédagogiques. Sur le site internet, on retrouvera énormément de contenus que nous allons mettre de l’avant, spécifiquement pour les parents dont les enfants sont au primaire », ajoute M. Tanguay.

Pour se tenir au courant des derniers développements, les parents peuvent s’inscrire à l’infolettre de l’organisme.

> Consulter le site d’Alloprof

Déchiffrer les maths à la maison

CAPTURE D’ÉCRAN FOURNIE PAR NETMATH Netmath, une plateforme spécialisée dans l’enseignement des mathématiques, propose des activités interactives basées sur les programmes scolaires provinciaux primaire et secondaire.

Netmath, une plateforme spécialisée dans l’enseignement des mathématiques, propose des activités interactives basées sur les programmes scolaires provinciaux primaire et secondaire. Avec son interface ludique, les exercices et démonstrations ont lieu dans un monde peuplé de personnages divertissants, avec des missions à accomplir et des défis à relever. Les corrections s’effectuent automatiquement. Les tarifs : 95 $ pour un an, 60 $ pour trois mois ou 25 $ pour un mois. Possibilité d’essai gratuit.

> Consulter le site de Netmath

Des conférences en ligne pour guider les parents

Créée afin d’offrir aux parents des conseils d’experts pour accompagner leurs enfants dans leur développement, la plateforme web Aider son enfant, un organisme à but non lucratif, propose une nouvelle série de conférences. Présentées par divers experts en direct et en différé, les conférences abordent des thèmes comme le fléau des écrans, l’intimidation, l’image corporelle et l’anxiété. Certaines sont déjà en ligne, d’autres le seront d’ici à la mi-avril. Elles sont offertes au coût de 25 $ chacune ou à l’intérieur d’un forfait de 99 $ (pour 14 conférences). Une baladodiffusion, lors de laquelle l’expert répond aux questions des parents, est aussi proposée en complément.

> Consulter la liste des conférences