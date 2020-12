Marie Allard

La Presse

Pour faire une pause des écrans, rien ne vaut… une balado. La Pastèque et La puce à l’oreille en proposent deux nouvelles, inspirées par l’album jeunesse Le tricot, de Jacques Goldstyn. Dans la première, L’histoire du tricot, Jacques Goldstyn lui-même raconte l’histoire de cette pratique qui date de l’an 1000 (oui, oui, au Moyen Âge), aujourd’hui devenue un loisir. On y apprend qu’on a déjà tricoté de la laine de… chien. Dans la seconde, Rencontre – Tricot solidaire, on présente un projet de création de tuques, de foulards et de mitaines pour les démunis. Ces balados sont offertes gratuitement sur le site de La puce à l’oreille, sur Apple Podcast, Spotify, etc.

