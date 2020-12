Trois suggestions de jeux de société à découvrir en famille ou en couple.

Stéphanie Morin

La Presse

Pierre-Marc Durivage

La Presse

Grand public

Azul : Pavillon d’été

Le troisième titre de ce jeu malin de réflexion nous transporte de nouveau au Portugal, pour la construction du palais d’été de la famille royale. L’objectif reste le même que pour les deux jeux précédents : amasser un maximum de points grâce à un placement judicieux de ses tuiles colorées. Seulement, de nouvelles règles viennent transformer au mieux ce jeu un chouia plus complexe (et plus tactique) que ses prédécesseurs, avec l’ajout de tuiles joker et des façons diversifiées d’engranger des points. Nul besoin de posséder (ni même de connaître) les deux autres versions puisque ce jeu se veut complètement indépendant. Mais attention : il y a un fort risque de dépendance. On peut en témoigner ! Avec des parties prenantes et rapides, l’envie est forte d’en enfiler une autre, puis une autre, puis une autre…

Nombre de joueurs : 2 à 4 joueurs

Âge : 8 ans et plus

Durée : 30 à 45 minutes

Auteur : Michael Kiesling

Éditeur : Next Move games

Prix : 50 $

Grand public

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Speedy Fouillis

Speedy Fouillis

Passons rapidement sur la version pour débutants, dont le but est simplement de trouver les objets cachés dans le fouillis représenté dans l’une des huit scènes de jeu ; le mode expert est beaucoup plus original et de toute façon très accessible. Ici, on doit non seulement dénicher les objets identifiés sur les cartes pigées dans le grand sac, mais il faut ensuite les vendre aux enchères. On peut aussi miser sur certaines cartes d’actions spéciales qui viennent compliquer la donne – essayer de chercher quand on est debout avec une main sur la tête n’est pas de tout repos ! « On se rend compte après coup que certains objets étaient évidents à trouver, mais le stress nous empêche de bien chercher ! », nous a confié notre testeur préado, néanmoins beaucoup plus performant que l’auteur de ces lignes. Quant au plus jeune, il s’est dit un peu confus devant certains mots d’usage moins courant chez nous – le jeu est français –, mais il a néanmoins bien apprécié : « C’est cool de faire de l’argent, je me sentais un peu comme un collectionneur qui vend des choses aux enchères ! »

Nombre de joueurs : 2 à 6 joueurs

Âge : 8 ans et plus

Durée : 30 minutes

Auteurs : Konstantinos Karagiannis et George Halkias

Éditeur : Goliath

Prix : 34,99 $

PHOTO FOURNIE PAR LE JOKER PUB Suspend

Suggestion de pro

Suspend

Frédéric Normandin, copropriétaire des quatre succursales Joker Pub du Québec, est catégorique : Suspend est le jeu familial par excellence. « Ce jeu est l’un des plus loués et des plus vendus dans nos pubs depuis notre ouverture, il y a bientôt cinq ans. Il plaît autant à ma fille de 4 ans qu’à des groupes de grands-parents ! »

« Dans ce jeu de dextérité, il faut faire tenir des tiges métalliques en équilibre en essayant de ne rien faire tomber. Le but est de se débarrasser en premier de toutes nos tiges, mais il y a aussi un aspect chance, car il faut lancer un dé pour savoir quelle couleur placer. Si on n’a plus de tiges de cette couleur, il faut aller en chercher chez nos adversaires, ce qui peut donner une chance aux joueurs plus malhabiles. C’est un jeu très convivial qui s’apprend en 38 secondes ! Il existe une version junior, où les tiges sont caoutchoutées, donc moins glissantes. Mais selon moi, la version régulière est assez facile pour les plus petits, même si officiellement, l’âge requis est de 8 ans et plus. »

Nombre de joueurs : 1 à 4 joueurs

Âge : 8 ans et plus

Durée : 15 minutes

Éditeur : Melissa & Doug

Prix : 27 $

