Marc Cassivi Chronique

Internet basse vitesse

Ils ont crié en même temps, tous les trois. « Il n’y a plus de réseau ! » Je n’avais pas remarqué. Eh ben, dis donc ! Moi non plus, je n’ai plus de WiFi, me suis-je dit à moi-même. C’était mardi matin. Tout le monde était à la maison. Télétravail, école à distance. Deux cours en ligne sur Zoom soudainement interrompus. Les hauts cris.