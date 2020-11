Frissons nouveau genre pour l’Halloween à Croton-on-Hudson

(Croton-on-Hudson) Croton-on-Hudson, bourgade tranquille à 60 kilomètres de New York, attire généralement plus de 100 000 touristes pour ses célébrations de l’Halloween. Mais cette année, la grande fête américaine des citrouilles et de l’épouvante se déroulera sous haute surveillance, avec des frissons inhabituels pour cause de pandémie et d’élection.