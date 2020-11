(Montréal) Dans le contexte de la pandémie de coronavirus et du confinement, alors que les parents se creusent la tête pour occuper leurs enfants, le Guide des jouets de Protégez-Vous sera bientôt disponible, avec ses recommandations de jeux de société, jeux vidéo, livres et autres.

La Presse Canadienne

Le traditionnel Guide des jouets sera disponible à compter de vendredi en kiosque, version papier, au coût de 7,95 $, et en version numérique, à l’adresse pv.ca/boutique.

Déjà, Protégez-Vous a fait connaître quelques évaluations, notamment 14 jeux de société qui se sont démarqués, parmi lesquels le jeu de mémoire Yokai, pour les 8 ans et plus, et le jeu d’affrontement Watergate pour les 14 ans et plus.

D’autres jeux sont ressortis du lot, parmi lesquels Let’s glow bowling pour les bambins de 2 à 4 ans, Potions mathématiques pour les enfants de 3 à 6 ans et demi et Mia London et l’affaire des 625 fripouilles pour les enfants de 5 ans et plus.

La pandémie a compliqué l’évaluation et les tests de jouets par les familles, cette année, puisque Protégez-Vous avait l’habitude d’envoyer des jouets et jeux aux familles pour les faire tester. Malgré tout 265 familles et une experte ont pu procéder à l’évaluation, explique Protégez-Vous.