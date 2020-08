PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE

Le but de cette visite à domicile est de diminuer l’anxiété chez les élèves et de créer un lien. Car créer un lien est « primordial », estiment Mme Diane et Mme Marie-Ève. Les enseignants du préscolaire devront porter un masque ainsi que des lunettes de sécurité ou une visière, cette année, notent-elles. Ce premier contact est donc « plus convivial, plus familier ».