Certains sont récents, d’autres datent de quelques années, mais tous ces jeux de société ont été imaginés par des Québécois et publiés par des éditeurs d’ici. Huit suggestions ludiques pour jouer local cet été.

Decrypto

Qu’est-ce qui distingue un bon encrypteur des autres ? Sa capacité à user d’imagination pour transmettre un code à ses alliés sans que son message soit intercepté par ses ennemis. Et de l’imagination, il en faut dans ce jeu malin. Les joueurs, répartis en deux équipes, doivent trouver des indices pour faire découvrir un code numérique à leurs coéquipiers à partir d’une grille de mots-clés. Le hic : si les indices sont trop simples, l’adversaire pourra deviner le code ; s’ils sont trop vagues, ils risquent de ne pas être compris par ceux à qui ils sont destinés. Et plus le jeu avance, plus c’est compliqué ! Ce jeu aux règles faciles à assimiler, doublé d’un graphisme très réussi, a reçu des éloges bien mérités tant ici qu’en France ou aux États-Unis.

Nombre de joueurs : de 3 à 8

Âge : 12 ans et plus

Durée : 30 minutes

Auteur : Thomas Dagenais-Lespérance

Éditeur : Scorpion masqué

Prix : 30 $

Links

Bientôt vendu sous le nom de Linkto, ce jeu coopératif de connaissances générales (qui se joue aussi très bien en solo) demande d’associer 49 indices aux 50 cartes étalées sur la table. La carte restante sera la clé. Mais est-ce la clé qu’il fallait trouver ? Un code à l’endos de la carte va le révéler… Links se décline actuellement en deux thématiques – cuisine et voyage – et une troisième boîte viendra s’ajouter en septembre avec pour thème la Terre. Pour chaque jeu, on propose cinq niveaux de difficulté (les deux derniers sont de vrais défis à relever !). À savoir : lorsqu’on a réussi les cinq niveaux, le jeu, commercialisé dans 15 pays, est terminé et ne peut plus être utilisé par les mêmes joueurs.

Nombre de joueurs : de 1 à 10 Âge : 10 ans et plus

Durée : de 30 à 45 minutes

Auteurs : Joël Gagnon et Marie-Ève Lupien

Éditeur : Randolph

Prix : 15 $

La légende du Wendigo

C’est soir de feu de camp dans la troupe scoute du Hamster Jovial, où l’on se raconte l’histoire du malfaisant Wendigo. Or, ce dernier a pris l’apparence d’un des scouts et chaque nuit, il se déplace pour en enlever un nouveau. L’objectif des joueurs : l’attraper au plus vite. L’objectif du Wendigo : ne pas être démasqué avant d’avoir enlevé cinq scouts. Laquelle des 32 tuiles a bougé pendant que les scouts avaient les yeux fermés ? C’est sans doute derrière elle que se cache le monstre… Ce jeu d’observation comprend aussi une variante « pour louveteaux » qui permet d’intéresser les plus jeunes ou de rendre la tâche plus aisée lors des premières parties.

Nombre de joueurs : de 2 à 6 Âge : 6 ans et plus

Durée : 10 minutes

Auteur : Christian Lemay

Éditeur : Scorpion masqué

Prix : 25 $

V-Commandos

Celui-là est un costaud ! Contrairement à plusieurs jeux québécois dont les parties sont de courte durée et les règles faciles à assimiler, V-Commandos s’adresse aux amateurs de jeux plus étoffés. Ces derniers plongent ici en pleine Seconde Guerre mondiale et doivent réussir, en collaboration, des missions de combat, de sabotage ou d’infiltration pour affaiblir l’armée allemande. Hautement tactique et surtout très immersif (les armes emblématiques de l’époque, le contexte historique de chaque mission… tout y est), le jeu peut en intimider certains, avec ses dizaines de jetons, de tuiles terrain, de cartes d’évènements. Pourtant, une fois les entraînements passés (le jeu en prévoit trois), on est prêts à se lancer dans des missions plus dangereuses. La boîte de base en compte neuf, mais des extensions existent déjà. Soyez furtifs, soyez organisés, sinon, c’est la catastrophe annoncée…

Nombre de joueurs : de 1 à 4 Âge : 14 ans et plus

Durée : de 30 à 120 minutes (selon la mission)

Auteur : Thibaud de la Touanne

Éditeur : Triton noir

Prix : 77 $

Miss Poutine

Un sous-marin, un cheeseburger, deux hot-dogs, deux frites… Pas facile de suivre le rythme lorsqu’on est cuisinier ou caissière au snack-bar Miss Poutine. Dans ce jeu complètement déjanté, les joueurs doivent compléter rapidement les commandes passées par les clients. Comment ? Les caissières en criant ce dont elles ont besoin, les cuisiniers en leur tendant les plats le plus rapidement possible. S’ensuit un joyeux chaos où chacun tente de se débarrasser de ses cartes pour ne pas hériter d’un jeton « moppe ». Trois jetons et c’est la défaite… Des parties courtes, intenses, qui se terminent chaque fois dans les rires ! Un jeu parfait pour mettre de l’ambiance dans une soirée.

Nombre de joueurs : de 4 à 8 Âge : 8 ans et plus

Durée : 15 minutes

Auteur : Olivier Lamontagne

Éditeur : Scorpion masqué

Prix : 20 $

Vin Mystère

Robe grenat ou rubis ? Odeur herbacée ou minérale ? Tout le monde ne maîtrise pas l’art de déguster le vin et, surtout, d’en nommer toutes les qualités. C’est d’abord en pensant aux néophytes que la sommelière Jessica Harnois a imaginé Vin Mystère, mais les plus aguerris y trouveront aussi leur compte. Les joueurs sont invités à tester leurs papilles sur 50 rouges et 50 blancs (un par partie, toutefois !). Il faut pour cela se présenter à la SAQ avec une des 100 fiches vins. Le commis remettra au joueur la bouteille qui correspond et qui pourra être glissée dans un manchon de tissu (fourni). Les joueurs devront ensuite tenter d’identifier les caractéristiques du vin : sa couleur, son cépage, son pays d’origine, mais aussi la pastille de goût de la SAQ qui lui est associée. À chaque tour, les joueurs peuvent miser des jetons ; celui qui en a le plus à la fin des sept tours l’emporte.

Nombre de joueurs : de 2 à 24 Âge : 18 ans et plus

Durée : 30 minutes

Auteure : Jessica Harnois

Éditeur : Randolph

Prix : 35 $

Yogang

L’arbre, le cobra ou le chien tête en bas. Les yogis connaissent bien ces postures, mais c’est pour initier les petits de 4 ans et plus aux plaisirs du yoga que la Montréalaise Alixe Côté a imaginé ce jeu coloré. Il est possible de jouer de façon compétitive (en comptant les points associés à chacune des 30 postures) ou collective (tout le monde gagne si les postures sont réussies pendant 10 secondes). Dans tous les cas, les joueurs doivent lancer un gros dé pour déterminer l’action à faire : respirer, exécuter une posture, voire en inventer une ! Les cartes comportent aussi des indications sur le type de respiration à adopter pour chaque posture. Une belle idée, très bien menée…

Nombre de joueurs : de 1 à 4 Âge : 4 ans et plus

Durée : de 7 à 50 minutes Auteure : Alixe Côté

Éditeur : Yogang

Prix : 40 $

Mini DiverCity

Dans ce jeu coopératif à thématique écologiste, les joueurs doivent identifier et protéger les espèces marines qui vivent à DiverCity. S’ils en sauvent suffisamment, un sanctuaire sera créé. Sinon, ce sont les industries polluantes qui vont l’emporter. Malgré des informations marines piquées sur Wikipédia (vraiment ?) et une morale un brin manichéenne, ce petit jeu a l’avantage de proposer une thématique environnementale intéressante. Chaque espèce éliminée pendant la partie nous rappelle la fragilité des écosystèmes, dans la vraie vie !

DiverCity offre plusieurs niveaux de difficulté, notamment en accordant divers pouvoirs aux plongeurs. Il existe aussi une variante solo et même une variante compétitive où un joueur incarne un industriel… Un format mini qui se traîne partout pour de courtes parties.

Nombre de joueurs : de 1 à 7 Âge : 8 ans et plus

Durée : de 15 à 20 minutes

Auteur : Maxime Tardif

Éditeur : Sphere Games

Prix : 25 $