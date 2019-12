Smala a pour but d’être une solution de rechange plus sécuritaire aux réseaux sociaux.

Pour rapprocher les familles, le studio numérique Tobo propose une nouvelle application, Smala.

Marie Allard

La Presse

Développée à Montréal, elle propose de créer des contenus dans un environnement sécurisé, sans partage avec des inconnus ni vente de données.

Aucun lien indésirable, aucune publicité ne viennent troubler l’expérience – et il est possible de retirer les données quand on le veut, assure Tobo.

Smala permet de créer un journal familial pour échanger dessins, photos et messages entre petits-enfants, parents, grands-parents, oncles, tantes, etc.

L’abonnement coûte 4,99 $ par mois ou 49,99 $ par année.

