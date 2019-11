Une petite étude canadienne publiée lundi montre que la grande majorité des enfants de 2 et 3 ans dépasse le temps recommandé d’écrans par semaine, et qu’un facteur associé est le temps passé par leurs mamans devant des écrans.

(Washington) Une petite étude canadienne publiée lundi montre que la grande majorité des enfants de 2 et 3 ans dépasse le temps recommandé d’écrans par semaine, et qu’un facteur associé est le temps passé par leurs mamans devant des écrans.

Agence France-Presse

L’étude est limitée, environ 3600 enfants, et tirée d’une étude réalisée entre 2011 et 2014 où les mères déclaraient les temps d’écrans pour elles-mêmes et leurs enfants. La recommandation de l’Organisation mondiale de la santé est d’une heure par jour maximum.

Quelque 80 % des enfants de deux ans et 95 % des enfants de trois ans dépassaient sept heures d’écrans par semaine dans cette enquête, selon l’article paru dans la revue Jama Pediatrics.

Le facteur le plus associé, et de loin, à une haute consommation d’écrans chez les enfants était le temps passé par les mères devant des tablettes, téléphones intelligents ou téléviseurs, suivi par la garde à domicile (comparé aux enfants qui vont à la garderie).

« Dans les familles à haute consommation d’écrans, les parents pourraient avoir du mal à appliquer les consignes sur le temps d’écrans sans une approche d’accompagnement », écrivent pudiquement les auteurs de l’étude.

De multiples études ont été publiées ou sont en cours pour étudier l’impact des écrans sur le développement des enfants, mais il est difficile d’établir des relations de cause à effet. Il est complexe d’isoler l’effet du temps d’écran et de comparer des enfants par ailleurs similaires, car beaucoup de facteurs socioéconomiques et culturels, plus ou moins mesurables, entrent en jeu dans la consommation de télévision ou de jeux vidéo.