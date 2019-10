Popularisé par la sortie récente des films It (Ça) et Joker, le personnage du clown maléfique a la cote. À l’approche de l’Halloween, les déguisements clownesques sont très prisés par les adultes et les enfants.

Maude Goyer

Collaboration spéciale

« La demande pour le costume de Pennywise, le personnage de clown de Ça, a plus que doublé par rapport à l’an passé », dit Faten Hodroge, cofondatrice et présidente d’Oya Costumes, entreprise canadienne en ligne spécialisée dans les costumes et déguisements depuis 15 ans. Même son de cloche au magasin à grande surface Halloween Mania, où le costume est en rupture de stock : « Nous les avons déjà tous vendus du côté du rayon des adultes, explique la chef d’équipe Maryjo Raitano. Chez les enfants de 8 à 14 ans, les clowns méchants sont aussi extrêmement populaires. »

PHOTO NIKO TAVERNISE, FOURNIE PAR WARNER BROS./ASSOCIATED PRESS Le Joker, interprété par Joaquin Phoenix

Le déguisement du Joker, l’ennemi juré de Batman incarné par Joaquin Phoenix dans le film actuellement à l’affiche, est également recherché. « On le vend du côté des enfants et des adultes, chez les filles comme chez les garçons », souligne Mme Raitano. Il faut dire que l’univers du clown démoniaque est tendance cet automne, selon Mme Hodroge. « Il détrône le monde des zombies, beaucoup moins populaires cette année », dit-elle.

La naissance du clown

Phénomène nouveau que celui des clowns terrifiants ? Pas vraiment puisqu’à la base, le clown est un personnage ambivalent. « Le clown est né au théâtre, sur la scène élisabéthaine, au XVIe siècle », indique Pascal Jacob, auteur et professeur à l’École nationale de cirque de Montréal.

Au départ, c’est un personnage maladroit, grotesque, plutôt gauche et inquiétant. Pascal Jacob, auteur et professeur à l’École nationale de cirque de Montréal

Avec son visage peint en blanc qui lui donne un teint uni et livide, le clown affiche un air un peu triste, en marge. Il fait rire parce qu’il est drôle, mais aussi, en partie, parce qu’on rit de lui.

Ce n’est qu’au XVIIIe siècle qu’il sera associé à l’art du cirque, et il faudra attendre un siècle de plus pour qu’il ait son faire-valoir : l’auguste, le clown au nez rouge (dans la majorité des cas). « Auguste veut dire “idiot” en allemand, raconte M. Jacob. C’est le clown aux vêtements trop grands, qui trébuche et auquel on s’attache. Il n’a jamais le dernier mot sur le clown blanc, qui est le patron, l’organisateur. »

PHOTO PAUL-HENRI TALBOT, ARCHIVES LA PRESSE Gobelet (Luc Durand) et Sol (Marc Favreau)

Ce duo à la hiérarchie bien organisée (pensons à Sol et Gobelet, par exemple, où Sol est l’auguste) est déconstruit au XXe siècle : l’auguste s’affranchit et fait cavalier seul. « L’auguste est, au fond, le vrai comique des deux, relate M. Jacob. Il va devenir indépendant et autonome. »

La vague des clowns vagabonds, appelés tramps, naît aux États-Unis après la crise économique de 1929. Elle s’inspire des clochards et des sans-papiers, et fait un pied de nez aux cirques fastes et glamour, avec paillettes et projecteurs. « Les clowns tramps sont hors du temps, ils ont ce côté “je ne suis pas méchant” », précise Pascal Jacob.

PHOTO ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Charlie Chaplin

C’est exactement dans cette lignée que s’inscrit le personnage terrifiant créé par Stephen King dans son livre It, publié en 1986. « Il s’est emparé d’un personnage commun et il l’a transformé en démon », dit M. Jacob. Et c’est bien ce qui fait peur avec les films mettant en vedette des clowns : on joue sur la perception et les codes, que tout le monde connaît. Un clown, surtout avec des ballons rouges, c’est gentil…

Les clowns célèbres

• Clowns blancs : Gobelet (Québec), Pierrot (France), Joseph Grimaldi (Angleterre)

• Augustes : Sol (Québec), Patof (Québec), Grock (Suisse), Yann Frisch (France)

• Tramps : Emmett Kelly (États-Unis), Otto Griebling (Allemagne), Charlie Chaplin (Royaume-Uni)

Déguisements les plus populaires cette année

• Clown maléfique (personnages des films It et Joker)

• Duke Caboom (personnage de Toy Story 4)

• Aladdin

• Mario (personnage des jeux vidéo Super Mario)

• Personnage du jeu vidéo Fortnite

• Pikachu (personnage des jeux vidéo Pokémon)

• Elsa et Anna (personnages du film d’animation Frozen)

• Tous les superhéros, particulièrement Batman et Spider-Man

• Personnages de la série télé La casa de papel (déguisements de groupe)

• Personnages de la série télé The Handmaid’s Tale (déguisements de groupe)

Sources : Oya Costumes et Halloween Mania