Le Village est divisé en une vingtaine de scènes différentes, dont les plus effrayantes sont réservées aux plus de 12 ans.

Halloween approche à grands pas. En attendant LE grand soir, voici quelques suggestions de sorties pour se mettre dans l’ambiance les week-ends.

Violaine Ballivy

La Presse

Terreur en forêt

Cœurs sensibles s’abstenir : le parc national de la Yamaska propose tout le mois une randonnée immersive de nuit dans une forêt « hantée » par des créatures étranges et malveillantes, intitulée Malefika. Un casque d’écoute sur la tête, les participants – âgés d’au moins 13 ans – suivront un circuit de deux kilomètres ponctué de sons étranges et de silences inquiétants pour aider une sorcière à rompre un sortilège et protéger la forêt. Deux départs sont prévus chaque soir, à 19 h et 21 h, les week-ends jusqu’au 2 novembre ; les réservations sont obligatoires.

PHOTO FOURNIE PAR LA SEPAQ Le spectacle Malefika est réservé aux plus de 13 ans. Deux présentations sont prévues les vendredis, samedis et dimanches.

Fête des Morts à l’aquarium

À Québec, les morts-vivants se donneront rendez-vous les samedis à l’Aquarium pour accueillir les enfants assez braves pour s’aventurer dans un parcours extérieur empreint de mystère, sur le thème de la fête des Morts. Les adolescents, eux, préféreront probablement participer à la soirée du 25 octobre, qualifiée de « SUPER » effrayante et réservée aux 14 ans et plus.

PHOTO FOURNIE PAR LA SEPAQ L’an dernier, les soirées d’épouvantes à l’Aquarium de la SEPAQ étaient sur le thème des sorcières (photo ci-dessus). Cette année, on célébrera les morts.

Classique d’Antan

Le charmant village d’Antan se transforme en village de l’horreur tout le mois, avec 130 comédiens chargés d’effrayer les passants dans une vingtaine de tableaux différents. Des zones sont adaptées pour les familles, mais d’autres, les plus terrifiantes, sont strictement pour les plus de 12 ans (preuve d’âge exigée). Les visites débutent à la nuit tombée. Restauration sur place.

PHOTO FOURNIE PAR LE VILLAGE D’ANTAN DE DRUMMONDVILLE Pas moins de 130 comédiens participent aux soirées d’épouvante à Drummondville.

Halloween à Laval

Le centre de la nature de Laval propose une série d’activités le week-end des 26 et 27 octobre pour les enfants de 3 ans et plus. Les plus grands (10 ans et plus) pourront s’aventurer dans la Maison hantée pendant que les plus jeunes s’amuseront dans les jeux gonflables ou suivront attentivement les contes d’Halloween et les spectacles de cirque de Gigi, la sorcière énergétique. Un atelier de décoration de citrouille est proposé aux familles, à 3 $.