Faire son gros possible, idée originale de Carolane et Josiane Stratis, Éditions Cardinal, 160 pages.

Après deux livres qui s’intéressaient à la vie adulte (Ton Petit Look – Guide pour une vie adulte (genre) épanouie) et à la santé mentale (Ton Petit Look II – Les filles sont-elles folles ?), Josiane et Carolane Stratis, qui ont récemment quitté TPL pour se consacrer à leurs projets personnels, reviennent avec un troisième ouvrage publié aux Éditions Cardinal, Faire son gros possible.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Ici, c’est tout le spectre de la parentalité qui est mis sous la loupe, alors que les jumelles donnent la parole aux mamans et aux papas.

Au fil des pages, plusieurs témoignages, parfois drôles et légers, parfois plus dramatiques, s’attardent à des sujets comme la charge mentale, l’épuisement parental, l’adolescence, la transgenralité, le spectre de l’autisme, la santé mentale, le deuil, le déménagement dans une autre ville, etc.

À travers ces tranches de vie émergent des conseils et petits trucs pour arriver à traverser le chaos de la vie familiale.

