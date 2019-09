Trop souvent, les adultes baissent les bras devant les difficultés d’apprentissage en lecture et en écriture des enfants, constate Marie-Claude Guay, neuropsychologue et professeure de psychologie à l’UQAM.

PHOTO STEVE HEBERT, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES

Voici quatre guides québécois publiés récemment, utiles pour aider les familles dont les enfants vivent avec des troubles d’apprentissage, des peurs ou de l’anxiété.

Marie Allard

La Presse

Guide complet sur les troubles d’apprentissage

Trop souvent, les adultes baissent les bras devant les difficultés d’apprentissage en lecture et en écriture des enfants, constate Marie-Claude Guay, neuropsychologue et professeure de psychologie à l’UQAM. Pourtant, en intervenant rapidement, les progrès seront réels, écrit-elle dans Ces enfants qui apprennent autrement, publié chez Trécarré.

Clair, complet et basé sur des données probantes, ce guide devrait être lu par tous les enseignants (et par les parents qui constatent des difficultés d’apprentissage chez leurs enfants). Les troubles neurodéveloppementaux les plus courants (trouble du langage, trouble développemental de la coordination, dyslexie, dyscalculie, trouble du déficit de l’attention (TDA), etc.) y sont bien expliqués et des pistes d’action sont suggérées.

Le témoignage de Manon, mère d’un adolescent ayant récemment reçu un diagnostic de TDAH et de l’aide appropriée, est émouvant. À son plus récent bulletin, deux enseignants ont dit que son garçon était intelligent, allumé, drôle et sympathique. « Mon fils est entré à la garderie à 18 mois et aujourd’hui il a 17 ans, précise-t-elle dans le livre. Et c’est la première fois qu’un intervenant me faisait un commentaire positif à son égard ! »

Ces enfants qui apprennent autrement, de Marie-Claude Guay

Ces enfants qui apprennent autrement, de Marie-Claude Guay, Les éditions du Trécarré

Expliquer la dyslexie et la dysorthographie aux enfants

Édouard est triste. « Je suis pourri », se dit-il. Dans sa composition sur Pâques, il a écrit : « L’umin attrape le lapin dan ses main. Le lapin lui fofila entre ses dois. » Édouard rencontre ensuite Laurence, une orthopédagogue qui travaille avec lui pour savoir s’il a simplement des difficultés à lire et à écrire ou s’il est dyslexique. Très utile, ce conte permet aux enfants de mieux comprendre les troubles d’apprentissage que sont la dyslexie et la dysorthographie et quels sont les outils pouvant les aider – comme le logiciel WordQ. Une section « pour les parents » donne ensuite de précieux conseils, comme d’accepter le diagnostic de l’enfant et de prendre les choses en main, en y consacrant temps et énergie.

La dyslexie et la dysorthographie racontées aux enfants, texte de Priska Poirier, illustrations de Jean Morin

La dyslexie et la dysorthographie racontées aux enfants, texte de Priska Poirier, illustrations de Jean Morin, Les éditions de Mortagne

Pour parents d’enfants dyslexiques et dysorthographiques

Ce livre s’adresse à tout parent dont l’enfant éprouve des difficultés à lire ou à écrire. Il est né du désir de l’enseignante Priska Poirier (mère de deux fils dyslexiques) et de l’orthopédagogue Annie Tessier d’épauler les parents et les professionnels.

La dyslexie est la difficulté de lire un texte sans se tromper, à une vitesse soutenue. Quant à la dysorthographie, c’est un trouble persistant de l’acquisition et de la maîtrise de l’orthographe. Débordés, les enseignants ne tirent pas toujours la sonnette d’alarme devant ces troubles, alors que le dépistage précoce est crucial. « Il faut comprendre et accepter qu’on ne peut pas se fier complètement à l’école pour détecter un problème d’apprentissage », soulignent les autrices.

Bourré de conseils, d’informations pratiques et d’exercices à faire avec son enfant, ce guide est une mine d’or pour les parents déboussolés par le diagnostic de leur enfant.

Dyslexie et dysorthographie – La boîte à outils, d'Annie Tessier et Priska Poirier

Dyslexie et dysorthographie – La boîte à outils, d’Annie Tessier et Priska Poirier, Les éditions de Mortagne

Calmer peurs et anxiété

Au Canada, 6 % des enfants et des ados souffrent d’un trouble anxieux qui nécessite un traitement, selon Geneviève Pelletier, psychologue. Ces troubles sont variés : anxiété de séparation, trouble panique, agoraphobie, anxiété généralisée, etc.

Attention : peur et anxiété sont des réactions normales, qui font partie du développement de l’enfant. C’est quand elles deviennent envahissantes, au point de détériorer le fonctionnement du jeune, qu’il faut aller chercher de l’aide professionnelle. Basé sur les recherches actuelles en psychologie clinique et en neurosciences, ce guide est ponctué d’exemples concrets qui allègent la lecture. De nombreux moyens sont donnés pour calmer les enfants – en les touchant, avec des mots doux, avec une routine, etc. – et prévenir l’anxiété. Même les adultes sont encouragés à gérer leur propre anxiété (par la pleine conscience, notamment), pour éviter de la transmettre. À lire au lieu de paniquer.

Les peurs et l'anxiété chez l'enfant, de Geneviève Pelletier

Les peurs et l’anxiété chez l’enfant, de Geneviève Pelletier, Éditions Broquet