Non, c’est non. Te laisse pas faire !, ce classique de la sexologue Jocelyne Robert (une référence dans toute la francophonie depuis plus de 10 ans), revient en librairie ces jours-ci, dans une version rééditée et bonifiée (avec, entre autres, l’ajout de sujets d’actualité).

Silvia Galipeau

La Presse

Coloré, bourré d’exemples concrets et réalistes, l’ouvrage vise à informer les enfants, avec des mots clairs et simples, pour mieux prévenir les agressions sexuelles. Le tout, bonne nouvelle, sans faire peur.

Oui aux jeux entre enfants curieux, non au gentil monsieur qui veut jouer aux amoureux. Non aux secrets « poison ». Oui au respect, à l’éducation et à la communication.

À lire en famille, absolument.

Pour les enfants de 4 à 12 ans et leurs parents.