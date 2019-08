On fait quoi cette semaine ? Une envolée au-dessus d'un canyon

C'est quoi ?

Assis confortablement dans un siège, les pieds dans le vide, on glisse le long d'un câble qui traverse une forêt puis surplombe un canyon. « On vole littéralement au-dessus de la gorge du canyon Sainte-Anne », dit Dominique Boulet, directrice du marketing. À un moment, on se retrouve à 90 m au-dessus du sol et on file à 50 km/h. Allô, les sensations fortes ! Par chance, « l'envolée » à bord d'Air Canyon se fait à deux puisqu'il s'agit d'un siège double ; on peut ainsi s'extasier ensemble, ou crier à l'unisson !

La nouvelle attraction, unique en son genre au Canada, est offerte pour la troisième année sur le site du canyon Sainte-Anne, qui accueille des visiteurs depuis 50 ans. L'an passé, quelque 140 000 personnes sont venues l'admirer.

Pour qui ?

Contrairement à la tyrolienne ou à la via ferrata, deux activités aussi offertes au canyon Sainte-Anne, le tour d'Air Canyon ne demande pas d'aptitude physique particulière... sauf une petite dose de courage ! « Il n'y a pas de décharge à signer, précise Mme Boulet. Il n'y a aucune contrainte, mais il faut mesurer au moins 42 po. Cela correspond, généralement, à un enfant de 6 ans et plus. » Le petit plus de l'Air Canyon ? Selon Mme Boulet, l'activité permet d'avoir un point de vue exceptionnel sur la chute. On peut sentir toute son envergure, souligne-t-elle. La vue est totalement différente. »

On aime

Une chute plus haute que celles de Niagara ? Eh oui ! Avec ses 74 m de hauteur, la chute du canyon Sainte-Anne est imposante. « Le grand bassin au bas des chutes, qu'on appelle la marmite des géants, est le plus grand du Québec », souligne Mme Boulet.

Bon à savoir : le canyon, ses falaises, ses pics et ses gouffres sont taillés dans le Bouclier canadien depuis 1,2 milliard d'années. Sur les sentiers d'interprétation, les visiteurs sont invités à en apprendre un peu plus sur son histoire.

Canyon Sainte-Anne. 206, route 138 Est, Beaupré

• Consultez le site du Canyon Sainte-Anne