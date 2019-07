On fait quoi cette semaine? Du kayak à fond transparent

C'est quoi ?

Chez Canoë-Kayak Arundel, dans les Laurentides, une vingtaine de types d'embarcations sont proposés aux visiteurs. « On a des kayaks doubles, triples, pour les enfants, les adolescents, explique Chelsea Smith, la fille du propriétaire. Et depuis l'été dernier, on a deux kayaks doubles à fond transparent. » Ceux-ci permettent de voir le fond de la rivière ou du lac (près des berges) ; ils deviennent une fenêtre sur le monde aquatique du Québec. « On peut voir des brochets, des perchaudes, des achigans, des maskinongés, des dorés et toutes sortes de plantes », énumère Mme Smith, enthousiaste. L'excursion se fait sur la rivière Beaven et sur le lac du même nom. On peut aussi faire un petit détour vers le lac Rond. Mieux vaut réserver !

Pour qui ?

Les familles avec des enfants de tous âges sont les bienvenues. « Nos gilets de sauvetage sont adaptés pour les enfants de 20 lb (9 kg) et plus », précise Mme Smith. Il est possible pour un parent de naviguer en toute sécurité avec un très jeune enfant en kayak. Certaines des embarcations de Canoë-Kayak Arundel sont conçues pour que l'enfant soit « à portée de la main », assure Mme Smith. Pour expérimenter le kayak double à fond transparent, l'enfant doit cependant avoir 6 ans ou plus.