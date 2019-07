On fait quoi cette semaine ? On parcourt un labyrinthe suspendu

C'est quoi ?

À 25 minutes de Trois-Rivières, le Domaine Enchanteur propose une activité qui met à l'épreuve le courage et les habiletés des petits et grands : un labyrinthe suspendu ! Sur quatre paliers, atteignant près de 14 m de hauteur (soit l'équivalent de trois étages), 70 épreuves sont mises sur le chemin des visiteurs. Ici, on traverse un pont flottant ; là, on grimpe sur des murs de toile ; plus loin, on marche sur des poutres mouvantes... « Le but, c'est de dépasser ses limites et d'aller au-delà de ses craintes », dit Thérèse Deslauriers, directrice du Domaine Enchanteur. Les cascadeurs en herbe sont évidemment équipés de harnais et de casques. Populaire auprès des groupes scolaires et des gens d'affaires (entre autres pour faire du renforcement d'équipe), le labyrinthe suspendu en est à son sixième été.

Pour qui ?

Il n'y a pas d'âge pour se mesurer à la structure... mais il ne faut pas avoir peur des hauteurs ! Les plus petits (3-4 ans) pourront être aidés de leurs parents. Les plus âgés peuvent faire le parcours seuls, à condition d'avoir la taille requise. « L'enfant doit tendre le bras au-dessus de lui, fermer le poing et atteindre au moins 5 pi », explique Mme Deslauriers. En tout temps, des membres du personnel surveillent les visiteurs et veillent à ce que tout se passe bien. « Il peut faire chaud, surtout en après-midi, précise Mme Deslauriers, alors il vaut mieux réserver un départ en matinée, particulièrement avec des enfants. »