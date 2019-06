« Je ne peux rester coite devant l'absence de débats fondés, le galvaudage de sentiments aussi nobles que l'altruisme, les efforts d'appropriation des femmes sous le couvert de progrès et enfin le peu de considération pour le bien-être des enfants », écrit-elle dans Maternité dérobée, publié aux éditions MultiMondes. La Presse l'a jointe à Québec.

Pourquoi avez-vous senti le besoin d'écrire un essai à ce sujet ?

Ce qui m'interpelle le plus, c'est la désinvolture avec laquelle on parle de mères porteuses. On en parle comme d'une solution, mais on n'a pas encore réfléchi à ce que c'est. C'est l'objectif de mon livre : contribuer à la réflexion sur ce que c'est, de faire appel à une femme pendant neuf mois pour porter un enfant qu'elle va céder à quelqu'un d'autre. Planifier qu'un enfant sera cédé. Peu importe la façon dont c'est fait : il y a des façons conviviales et d'autres qui sont essentiellement commerciales.