Maternité sans filtre

Avec un sujet comme le deuil périnatal, avez-vous voulu montrer à quel point la souffrance peut être extrême ?

La perte d'un enfant et de son conjoint, en même temps, ce sont les deux thèmes du livre. C'est un sujet qui touche beaucoup de gens, même si on ne l'a pas vécu.

Je tenais à montrer que, oui, on pleure dans son salon longtemps, c'est dramatique, mais la vie continue aussi, en bien, en mal, mais elle continue. J'ai voulu montrer le deuil au quotidien, comment on l'affronte, comment on vit avec son chagrin, dans la vie de tous les jours. Il y a de belles journées, où la vie redevient presque normale, où on sort, ça fait du bien, puis on retourne chez soi et on est confronté de nouveau à la douleur extrême. Je tenais à ce que l'on comprenne mieux cette réalité.

Souvent, on ne veut pas trop s'approcher des personnes qui vivent un deuil. On en a presque peur.

Oui, on ne sait pas comment agir avec les gens qui vivent un deuil. Ce n'est pas quelque chose que j'ai vécu, le deuil périnatal, je ne pouvais pas l'imaginer, moi, comme maman, ce que pouvait être la perte d'un enfant. C'est un roman d'émotions, alors j'ai décidé de parler à des mères qui ont perdu leur bébé pour bien les comprendre et savoir comment les choses se passent. Je pense qu'on banalise cette douleur, car perdre un bébé à 15, 20 ou 30 semaines de grossesse, aux yeux de beaucoup de gens, ce n'est pas quelque chose de réel, car le bébé n'a jamais existé, ce n'est pas comme s'il avait vécu, alors on a tendance à penser que c'est moins grave. Mais ce n'est pas la réalité du tout. C'est extrêmement douloureux. En lisant mon livre, peut-être que les gens pourront apporter un soutien différent, et comprendre l'ampleur de la peine que les personnes vivent.

Dans votre roman, on voit que la vie peut basculer d'un seul coup...

Oui. C'est l'horreur, la vie peut basculer d'une seconde à l'autre. J'ai vu ma cousine vivre cela : son conjoint est mort subitement dans la nuit, à 30 ans. La capacité à s'adapter à la perte, à la suite des choses, au changement, à penser peut-être un jour à refaire sa vie. Il y a un très long cheminement.