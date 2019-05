Mission Plouf: faire comprendre l'importance d'une veste de sauvetage

Pour faire comprendre aux enfants l'importance de toujours porter une veste de sauvetage en bateau ou de nager avec un copain, la Société de sauvetage et divers partenaires lancent Mission Plouf.

On y trouve de courtes vidéos, un quiz et des jeux mettant en vedette les Plouf, des personnages colorés, et une bouée instructrice.

Visionnez les capsules de Mission Plouf : https://ici.radio-canada.ca/jeunesse/scolaire/emissions/6711/missionplouf/episodes/433574/plouf-eau-canard-plongeon/emission