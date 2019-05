Des idées pour la fête des Mères

Spa : Prendre soin de maman

Qui dit fête des Mères dit souvent forfaits spéciaux proposés par les spas les plus réputés de la province. Chez Bota Bota, un atelier de détente est proposé aux amateurs de DIY, où l'on peut confectionner en duo mère-fille ou mère-fils une « bouteille à la mer ». Sable, petits coquillages, message à écrire et à insérer dans la bouteille... On en repart avec une jolie bouteille à garder comme décoration à la maison (gratuit, entre 11 h et 16 h, premier arrivé, premier servi). À allier au forfait Impératrice, incluant accès aux circuits d'eaux, soin du visage anti-âge et soin de réflexologie plantaire (215 $, réservation requise).

Du côté du Ström Spa (qui compte quatre adresses à travers la province), trois forfaits spéciaux sont actuellement offerts jusqu'au 20 mai : le forfait Douceur (avec accord mets et vin), Force Tranquille (incluant un massage de 60 minutes ou un soin du visage) ou L'Inconditionnel (massage ou soin du visage, ainsi que manucure).

Finalement, Amerispa propose également trois forfaits à des prix spéciaux, échangeables dès le 12 mai dans ses 15 adresses à travers la province, dont la Journée de rêve, un forfait rassemblant plus de deux heures de soins comprenant massage aux huiles aromatiques, soin du visage et application de gants de paraffine pour des mains follement douces (159 $).

https://botabota.ca/

https://www.stromspa.com/

https://www.amerispa.ca/fr/

Beauté : Une boîte remplie de surprises !