Nous sommes le 22 décembre, et tous les étudiants québécois du Programme des étudiants réfugiés (PER), présents et passés, ont été conviés à une soirée de musique et de réseautage dans une petite salle de spectacle du centre-ville. Ils sont une trentaine, et l’heure est à la fête. Un slammeur d’origine congolaise – également étudiant réfugié à HEC Montréal – enflamme la piste de danse.

Sarah Kijanja prend quelques minutes à l’écart pour nous présenter ses deux amies, issues elles aussi du PER : Shontelle Shaki Mutingwa, étudiante à HEC Montréal, et Valentine Uwimana, élève du cégep du Vieux Montréal. Elles se sont connues dans l’avion, au mois d’août, et elles se voient désormais tous les dimanches à l’église.

Sarah est venue en métro, ce soir. Elle navigue bien dans Montréal à présent. Encouragée par le comité qui l’encadre, elle s’implique un peu partout au collège : dans le club d’entrepreneurs, dans le comité interculturel… « Elle a compris que c’était vital, pour elle, de s’intégrer rapidement », résume l’enseignant Rahabi Benaïche.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Shontelle Shaki Mutingwa, Valentine Uwimana et Sarah Kijanja

Sarah découvre aussi les joies de l’hiver. « Ce n’est pas si pire », assure-t-elle. Elle passera Noël et le jour de l’An dans les familles de deux enseignantes du collège.

En cette avant-veille de Noël, Sarah, Shontelle et Valentine pensent beaucoup à leur famille. En République démocratique du Congo, expliquent-elles, Noël n’est pas synonyme de cadeaux, mais de grands repas en famille. « On se vante d’être fortes, mais c’est difficile », confie Valentine.

Quand la famille me manque, je sens un grand vide. Je me demande s’ils vont bien. Sarah Kijanja

Sarah a commencé la semaine dernière une formation au Tim Hortons. Son horaire est donc bien chargé, et ça lui convient : elle dort mieux ainsi. Depuis quelque temps, elle souffre d’insomnie. « Quand je ne travaille pas, j’ai beaucoup de temps pour penser », confie-t-elle.

PHOTO FOURNIE PAR SARAH KIJANJA Sarah travaille depuis peu au Tim Hortons.

Assise sur un tabouret, l’enseignante Rafaëlle Sinave, du cégep du Vieux Montréal, regarde tout ce beau monde réuni. Malgré leur âge, ces jeunes ont déjà vécu plusieurs vies, dit-elle, et les élèves et étudiants québécois qui les côtoient s’en sortent grandis.

C’est rare qu’un engagement ait un impact aussi concret. Pour ces jeunes, c’est l’équivalent de gagner à la loterie. Rafaëlle Sinave, enseignante au cégep du Vieux Montréal

La participation des cégeps au Programme d’étudiants réfugiés ouvre grand la porte aux filles, souvent moins scolarisées que les garçons, souligne Rafaëlle Sinave. Autre avantage des cégeps : les droits de scolarité sont moins élevés qu’à l’université, ce qui facilite la vie des étudiants lorsqu’ils deviennent autonomes sur le plan financier.

La pression de la famille

Rendez-vous au café étudiant du collège de Rosemont, où nous nous sommes rencontrés pour la première fois. Ça saute aux yeux : nous découvrons une Sarah avec un ton de voix et un regard plus assurés qu’en octobre. Elle a pris de l’assurance dans les derniers mois.

Sarah a passé tous ses cours avec succès et entreprend désormais une session de transition. L’école est plus facile au Québec que dans son pays d’origine (« on fait des tests avec nos cahiers de notes »), mais il y a beaucoup de devoirs à faire, dit-elle. Sarah se promet de redoubler d’efforts, surtout en chimie et en physique, des préalables pour le programme de soins infirmiers. « Je veux des 90 partout », résume-t-elle.

Les nuits d’insomnie se font plus rares, maintenant. « C’était peut-être le stress », convient-elle. Est-ce plus stressant, la vie au Canada ? « Là-bas, c’est plus stressant, dit-elle à propos du camp de réfugiés. On ne fait rien, on ne sait pas ce que sera demain ni l’année prochaine… Ici, on a des objectifs qui sont fixes. Ça vient avec de la gestion et des pensées, mais au moins, on sait dans quoi on est. »

Elle travaille à temps partiel chez Tim Hortons, ce qui lui permet d’envoyer des sous à sa famille pour acheter du riz, de la farine, du charbon, de l’huile et des haricots.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Rahabi Benaïche, enseignant au collège de Rosemont et coordonnateur du programme de parrainage

Devant le cégep, on croise par hasard l’enseignant Rahabi Benaïche, coordonnateur du programme de parrainage. Ce jour-là, le comité se réunit pour choisir sur dossier l’étudiant qui sera accueilli, l’an prochain. Grâce aux partenariats établis, son équipe a pu dégager des surplus qui permettront de pérenniser le projet.

Selon Rahabi Benaïche, les étudiants réfugiés subissent une « pression monumentale » de leur communauté d’origine. Ils sont vus comme ceux qui rapatrieront le reste de la famille, mais aussi comme les pourvoyeurs futurs. Or, ils doivent accumuler de l’argent pour subvenir à leurs propres besoins au terme de cette année de parrainage. « Certains désinstallent tout simplement WhatsApp et Facebook pour couper les liens avec leur communauté, parce que ça devient invivable », dit-il.