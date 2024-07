En janvier 2022, au camp de réfugiés Nakivale, en Ouganda, Robert Kijanja a vu une annonce dans les locaux d’un organisme – celle du PER, le Programme d’étudiants réfugiés.

Le PER existe depuis 1978. Chaque année, il permet à plus de 150 jeunes réfugiés de poursuivre leurs études supérieures au Canada, dans différents collèges, cégeps et universités. Ils sont accueillis au pays comme résidents permanents.

Robert Kijanja a tout de suite pensé à ses filles.

PHOTO FOURNIE PAR SARAH KIJANJA Sarah Kijanja, vêtue d’un chandail bleu, entourée de ses quatre sœurs et de ses parents, au camp Nakivale

« Il m’a remis l’annonce, et il m’a dit que c’est une chance », raconte Sarah Kijanja, attablée au café du collège de Rosemont, en octobre 2023. Dans le brouhaha de ce début de session, la jeune femme de 23 ans, toute menue, raconte son histoire d’une voix discrète, le regard fuyant.

Sarah Kijanja et sa famille ont quitté d’urgence la République démocratique du Congo en 2018. Les forces armées pillaient les maisons, violaient les femmes, tuaient des gens, raconte-t-elle. Les coups de feu résonnaient le soir. Ses parents ont statué que c’en était assez, qu’ils devaient fuir Goma. « C’était le pire moment de ma vie », confie-t-elle.

PHOTO TIRÉE DU SITE INTERNET UNHABITAT.ORG Le camp de réfugiés Nakivale, en Ouganda

Sarah, ses parents et ses quatre sœurs ont abouti en Ouganda, le pays voisin, au camp de réfugiés Nakivale. Plus de 150 000 personnes vivent dans ce camp, le plus ancien d’Afrique, mais à peine 30 % des adultes ont un emploi, selon les Nations unies. Pour subvenir aux besoins de la famille, Sarah a tour à tour vendu du manioc, fait de la mécanique, du maquillage, puis de la couture. Ce qui était le plus payant, c’était de fabriquer des masques en tissu pendant la pandémie avec ses sœurs et sa mère, dit-elle.

Quand Robert Kijanja – qui était professeur d’anglais en RDC – a vu l’annonce du PER, un espoir l’a traversé. Sarah et sa grande sœur Anne-Marie ont passé avec succès le test écrit et ont toutes deux été conviées à l’entrevue à Kampala, la capitale.

En septembre 2022, Sarah a vu apparaître un courriel sur son téléphone, pendant un cours d’anglais. Elle est sortie de la classe, les larmes aux yeux. « Je me suis demandé : est-ce que ma sœur a reçu le message ? » Au retour à la maison, sa sœur lui a annoncé qu’elle avait reçu un message… de refus. « Je n’arrivais pas à lui annoncer que j’avais été prise, raconte Sarah. Mais quand je l’ai dit, elle a été encore plus contente que moi. »

Sarah a fait des recherches en ligne pour voir des images du Canada. Elle ignorait dans quelle ville elle serait envoyée. « Ma prière, c’était de venir à Montréal », confie celle qui a une fois de plus été exaucée.

La famille Kijanja est allée conduire Sarah à l’aéroport de Kampala, au mois d’août, avec l’espoir de pouvoir un jour aller la retrouver au Canada.

PHOTO FOURNIE PAR RAHABI BENAÏCHE Sarah est accueillie à Montréal par une élève et trois enseignants du collège de Rosemont.

Le 8 août, trois enseignants et une élève sont allés l’accueillir à l’aéroport de Montréal. Pour le collège de Rosemont, c’était la toute première expérience avec le PER. « Le premier mois a été rock’n’roll, parce que ça allait trop vite pour elle, tout allait trop vite », raconte l’enseignant Rahabi Benaïche, coordonnateur du programme, qui a perçu chez Sarah un état de sidération.

Il a fallu lui montrer beaucoup de choses qu’on pense acquises. Se servir d’un ordinateur pour tout l’aspect administratif. Utiliser une carte de guichet. Différencier le réfrigérateur du congélateur. Utiliser la machine à laver. « À partir de septembre, octobre, elle a commencé à faire ses marques », dit Rahabi Benaïche.

Sarah a découvert à Montréal une beauté qui transcende les photos qu’elle avait pu voir, sur l’internet. « Mais les rues se ressemblent ! dit-elle en riant. J’avais l’impression que j’allais toujours me perdre. Mais non, ça a été. »

PHOTO FOURNIE PAR SARAH KIJANJA Dans l’autobus, au lendemain de son arrivée

PHOTO FOURNIE PAR CHANTAL SIAG Sarah apprend à faire du vélo devant le collège de Rosemont.

PHOTO FOURNIE PAR CHANTAL SIAG En visite sur le mont Royal, en septembre





Puis, les cours ont débuté. Dans son programme de Tremplin DEC (une mise à niveau), de nombreux élèves sont issus, comme elle, de l’immigration. Elle est à l’aise, mais on le sent : elle se met de la pression pour réussir. « Je suis le pilier de la famille », dit Sarah, qui considère que l’avenir des siens est à 70 % entre ses mains.

Son but : être admise au programme Soins infirmiers à l’automne 2024. « Au camp de réfugiés, c’était mon premier choix, explique-t-elle. Je voulais aider, mais je n’étais pas compétente. Il manquait de médecins, de médicaments… Beaucoup de femmes enceintes et de bébés mouraient. Il y avait le choléra, la malaria… »

Sarah Kijanja est parrainée pendant un an par le collège de Rosemont, ce qui lui permet d’être logée gratuitement aux résidences, de recevoir un repas par jour à la cafétéria, des sandwichs au café étudiant, une carte de transport et une somme de 82 $ par semaine. « Après cette année, je dois me prendre en charge », explique Sarah, qui devra donc payer le loyer de la résidence à partir de l’été 2024. Elle souhaite aussi envoyer de l’argent à sa famille, en Ouganda, lorsqu’elle en aura les moyens.

« Je vais bientôt travailler », dit-elle.