(Rome) Fini la bagarre pour leur faire prendre le bain et l’odeur de poil mouillé ? La maison de luxe italienne Dolce & Gabbana a lancé un nouveau parfum pour chiens, aussitôt dénoncé par les défenseurs des droits des animaux.

Agence France-Presse

« Inspiré par l’amour inconditionnel de Domenico Dolce pour son fidèle petit chien Fefé, ce mélange délicat sans alcool combine les odeurs fraîches et délicates d’Ylang-ylang, de musc et de bois de santal », explique le site des stylistes italiens.

« Un parfum tendre et envoûtant pensé pour une routine enjouée de beauté », assure le site à l’adresse de ceux qui veulent débourser 99 euros (149 $) pour ce parfum.

À ce prix, on a droit au flacon de parfum sur lequel est appliquée une patte de chien plaquée or 24 carats et un collier avec un médaillon Dolce & Gabbana.

Mais l’association internationale de défense des droits des animaux PETA estime que « le fait d’asperger (les chiens) d’un parfum conçu pour plaire aux humains, comme c’est le cas, peut les perturber considérablement ».

Les chiens « ont des centaines de millions de récepteurs supplémentaires dans leurs narines et peuvent sentir 10 000 à 100 000 fois mieux que les humains », a déclaré Ingrid Newkirk, fondatrice de PETA, dans un communiqué transmis à l’AFP.

Les parfums vaporisés sur leur fourrure « peuvent leur causer irritation et stress et interférer avec leur capacité à détecter d’autres odeurs dans leur environnement et à communiquer avec d’autres animaux qu’ils rencontrent », a-t-elle ajouté.