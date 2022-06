PHOTO ADRIENNE GRUNWALD, THE NEW YORK TIMES

(New York) Regardez ce visage, ces yeux implorants, ce nez qui vous a tenu compagnie tout au long de la pandémie. Maintenant, expliquez à Cooper pourquoi il est si, si important que vous retourniez au bureau, la laissant seule toute la journée, après deux ans de complicité 24 heures sur 24.

John Leland The New York Times

Parce que… quoi ? Compagnie d’esprit ?

Todd McCormick, négociateur en produits dérivés dans l’Upper West Side de Manhattan, a décidé qu’il ne le ferait pas. « Je ne crois pas que je retournerai un jour dans un bureau », a-t-il déclaré. Pendant qu’il parlait, son chien de 13 ans, Higgins, réclamait une gâterie.

Bien sûr, de nombreux New-Yorkais sont depuis longtemps retournés sur leur lieu de travail, voire n’ont jamais cessé d’y aller. Mais pour ceux qui envisagent aujourd’hui cette transition, et pour leurs chiens, un jour décisif est arrivé.

Selon la Société américaine pour la prévention de la cruauté envers les animaux, plus de 23 millions de foyers américains ont adopté un chat ou un chien pendant la pandémie, et beaucoup de ces animaux n’ont jamais su ce que c’était que d’être laissé seul toute la journée. Ils ont photographié les réunions Zoom, tapé des messages sibyllins sur les ordinateurs portables de leurs maîtres et trouvé d’autres moyens de contribuer à l’environnement de travail partagé. Pour de nombreuses personnes, les chiens étaient le seul autre être vivant dans les environs, à la fois thérapeute, compagnon et système de divertissement.

Aujourd’hui, leurs employeurs veulent qu’ils y renoncent.

Pas de chance, dit M. McCormick, qui ne fait même pas semblant de retarder la gratification du biscuit de Higgins.

PHOTO ADRIENNE GRUNWALD, THE NEW YORK TIMES Todd McCormick et son chien, Higgins

Si je sors les poubelles ou le recyclage ou je vais chercher mon courrier, il hurle comme un singe du Costa Rica, et on dirait qu'il y a un meurtre chez moi. Todd McCormick au sujet de son chien Higgins

Il décrit un comportement qui n’est apparu que depuis le début de la pandémie. « Il sait que je vais juste m’absenter pendant trois minutes, mais cela ne m’empêche pas de l’entendre jusqu’en bas dans l’ascenseur. »

M. McCormick a pratiquement cessé de fréquenter les restaurants et n’est pas parti en vacances depuis le début de la pandémie, en grande partie pour éviter de se séparer de son chien.

« Mais je dois vous dire qu’à travers tout cela, il a été un compagnon incroyable », a-t-il déclaré.

Les chiens vivant dans des appartements en ville ont toujours dû s’adapter à des conditions moins qu’idéales, mais le retour au travail signifie que des milliers de personnes vivent soudainement la même transition en même temps, a déclaré Kate Senisi, directrice de la formation à la School for the Dogs dans l’East Village de Manhattan. « Nous avons reçu beaucoup de cas de séparation », dit-elle.

Les chiens qui avaient l’habitude d’être laissés seuls avant la pandémie ont tendance à s’adapter assez rapidement, dit-elle. « Mais pour ce qui est des chiots de la pandémie » – les chiens nés et adoptés pendant la pandémie –, « ils n’ont pas été laissés du tout, et maintenant ils sont à un âge sensible, l’adolescence », a-t-elle dit. « Cela peut être assez difficile. Il faut leur apprendre ces nouvelles compétences. »

Conseil du dresseur : ne donnez pas à votre chien ce jouet spécial uniquement lorsque vous partez, car le jouet deviendra un déclencheur de détresse.

Pam Reid, vice-présidente de l’équipe des sciences comportementales de l’ASPCA, note que les chiens qui se retrouvent soudainement sans leur maître peuvent se sentir « embrouillés, seuls et se demander pourquoi tout le monde se précipite vers la porte au lieu de passer du temps à la maison ». Elle suggère de courtes séparations d’entraînement avant le grand retour au travail, et de programmer les promenades et les repas en fonction du futur horaire de travail.

« Assurez-vous d’être à l’affût des signes d’anxiété lorsque vous vous préparez à partir, comme des pas nerveux et des halètements, des vocalises ou des tentatives de partir avec vous », a-t-elle ajouté.

De tels signes ne sont que trop familiers à Millet Israeli, une psychothérapeute qui vit à Chelsea. Depuis la pandémie, ces comportements angoissants font partie de la routine quotidienne de Milton et de Rufus, deux mélanges de caniche et d’épagneul cavalier King Charles, que leurs fidèles appellent cavapoos.

PHOTO ADRIENNE GRUNWALD, THE NEW YORK TIMES Millet Israeli et ses deux chiens, Milton et Rufus

Si Mme Israeli et son mari quittent l’appartement en même temps, les chiens font connaître leur désapprobation, dit-elle. « Je veux dire par là une poubelle renversée, une gamelle renversée, peut-être n’auront-ils pas utilisé les coussinets que nous laissons à la maison s’ils ont besoin d’aller aux toilettes, par exemple. »

En tant que thérapeute, Mme Israeli considère l’anxiété de séparation comme une « rue à double sens ». Alimentait-elle l’anxiété de ses chiens ? Ou plus précisément, projetait-elle sa propre anxiété sur les animaux ?

Sa solution : éliminer la séparation. Désormais, elle les emmène à son bureau, où ils font parfois partie de ses séances de thérapie, qui sont généralement virtuelles.

« À bien des égards, je me laisse aller, admet-elle. Je ne dirais pas à un parent qui lutte contre l’angoisse de séparation de son enfant de faire ça. »

De nombreuses entreprises technologiques, dont Amazon, Google, Squarespace et Etsy, ont accueilli des chiens sur certains de leurs lieux de travail avant même la pandémie, et d’autres entreprises ont depuis fait des exceptions pour attirer et garder leurs employés, a déclaré Andy Challenger, vice-président principal de la société de placement Challenger, Gray and Christmas. Les chiens sont souvent soumis à une période d’essai et doivent parfois rester en laisse. Une morsure entraîne généralement l’expulsion ; pour les infractions mineures, la marge de manœuvre est plus grande.

Mais M. Challenger pense que cette tendance pourrait être de courte durée.

En attendant, la véritable angoisse de séparation est peut-être le fait des propriétaires, et non des animaux. Raf Astor, qui garde et promène des chiens dans l’East Village, affirme que les chiens qu’il voit se sont très bien adaptés au changement. Mais pour les gens, dit-il, « beaucoup de ces chiens sont devenus des animaux de soutien émotionnel. Désormais, lorsqu’ils doivent laisser leur chien, une grande partie de l’anxiété vient du propriétaire, et non plus du chien. Cette pandémie a donné à tous ceux qui avaient un peu de névrose une licence pour se livrer à leur névrose. Et les chiens, d’une certaine manière, ont été libérés de cela ».

Cet article a été initialement publié dans The New York Times.