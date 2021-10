Animaux

Petites bêtes

Plaidoyer contre l’achat impulsif de lapins

La pénurie de chats et de chiens et l’explosion des prix ont fait bondir les demandes d’adoption pour les lapins – et leur taux d’abandon aussi. Il a grimpé de 50 % en deux ans, selon la SPCA. Choisir un lapin, ce n’est pas nécessairement pour tout le monde, préviennent les experts.