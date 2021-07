PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE

C’est souvent sur une embarcation que Robert Cyr passe son temps pour s’aventurer en nature. Il collabore avec le parc de la Mauricie pour le mettre en valeur et enseigner les bonnes pratiques quant à l’observation de la flore et de la faune via l’organisme Info-Nature Mauricie. Il possède également une impressionnante collection de photos d’animaux qu’il a prises lui-même au fil des ans.