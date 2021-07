Animaux

Un Pékinois remporte le célèbre concours canin de New York

(Tarrytown) Il est Pékinois et s’appelle Wasabi : cette boule de poils a remporté dans la nuit de dimanche à lundi le Westminster Dog Show, célèbre concours de beauté canine qui s’est transporté cette année, pour cause de pandémie, dans le cadre bucolique de Tarrytown, au nord de New York.