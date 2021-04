Il y a de drôles de vaches, dans nos campagnes ! La vétérinaire Louise Houle en a rencontré un certain nombre au gré de ses 40 ans de carrière.

Dans leur cabinet et sur le terrain, ils voient passer des cas de tout poil. Des larmes, des rires, des complicités : les vétérinaires en ont long à raconter sur nos amis les bêtes, tout autant que sur les joies et les peines de leurs propriétaires. Voici le dernier volet de notre série, où une médecin d’expérience dresse un bestiaire de carrière aussi insolite que sympathique.

Sylvain Sarrazin

La Presse

Depuis quatre décennies, la Dre Louise Houle papillonne de ferme en ferme dans la région de l’Outaouais. Au gré des troupeaux d’animaux à soigner, elle a toujours croisé des cas très spéciaux. Oh, pas de moutons à cinq pattes, mais des bêtes au comportement étonnant, érigées au rang de mascotte.

« La relation qui se développe entre des fermiers et certains animaux qui ont des comportements atypiques m’a toujours fascinée. Ça fait d’eux une sorte d’animal fétiche », relate la vétérinaire qui pratique en campagne. Des situations cocasses ou touchantes, elle en détient tout un cheptel.

Notamment du côté des vaches. Prenons le cas de Bobette. Si cette vache holstein adorait, comme ses congénères, brouter l’herbe et se rafraîchir à l’eau, elle avait instauré un drôle de rituel en compagnie de son fermier adoré. Aux aurores, quand ce dernier entrait dans la grange, verre de jus d’orange et tablettes chocolatées à la main, elle lui faisait rapidement savoir qu’elle désirait, elle aussi, sa part de déjeuner.

C’était une drôle de scène, avec ce client grand et mince à côté de cette vache imposante. Il se plaçait près d’elle et, comme deux copains qui prennent une bière au bar, ils buvaient le jus d’orange. Elle levait la tête pour en demander. Les jours où elle n’en avait pas, elle était de mauvaise humeur ! La Dre Louise Houle

D’autres vaches un peu dans le champ ? Il y a Maxine, acquise dans le cadre d’un encan, qui rêvait sans doute d’une carrière de cheval ou de chien. « Les vaches du troupeau allaient au pâturage tous les jours, sauf celle-ci, qui restait avec les enfants de l’éleveur, pour qui elle avait une affection particulière. Ils pouvaient même la monter comme si c’était un cheval ! », s’étonne la vétérinaire. Un autre bovin rencontré par Mme Houle avait développé un comportement très étrange, mais fort utile : aussitôt que l’on faisait semblant d’attaquer son propriétaire, elle accourait pour s’interposer et le défendre. « Le fermier était même capable de l’envoyer chercher les autres vaches pour les faire rentrer le soir », précise-t-elle. Aucun dressage ni entraînement : c’était son caractère, un point c’est tout. « Ça ne se dresse pas à ça, la vache a généralement peur de l’humain », explique-t-elle.

Un cochon dans mon salon

PHOTO DIEPHOSI, GETTY IMAGES Une truie jalouse, ça existe.

Si l’expression « jalouse comme une truie » n’existe pas, on pourrait se baser sur cette anecdote pour l’inventer. C’est l’histoire d’un petit garçon de la campagne qui voulait un chien. Son père, refusant catégoriquement de lui en procurer un, proposa une solution de rechange. « Va plutôt choisir un petit cochon dans la porcherie », suggéra-t-il.

C’est ainsi qu’une truie devint la meilleure amie du jeune homme. Mais petit garçon deviendra grand, ne tardant pas à prendre femme. Ce qui ne manqua pas d’en boucher un groin à sa truie chérie. « La truie était devenue jalouse, et lorsque sa blonde, devenue sa femme, voulait rentrer dans la maison, elle l’en empêchait ! », s’esclaffe la vétérinaire.

Bien sûr, chats et chiens revendiquent aussi leur rôle de mascotte rigolote au sein des fermes. Un félin fermier pas gêné avait reniflé un bon plan pour siroter du lait à volonté. Rien de tel que le prélèvement du produit à la source : le chat malicieux partait chatouiller les tétines d’une vache, qui libérait son lait, et s’abreuvait à volonté.

PHOTO NATALIIA FEDORYSZYN, GETTY IMAGES Pour s’étancher le gosier, un chat coquin connaissait un bon établissement. Ou plutôt une bonne étable.

Histoires croquantes chez les chiens aussi, avec cet intrépide débordant de confiance. Les chiens de berger, modèles de robustesse ? Eh bien, ce n’est pas parce qu’on est un minuscule chihuahua que l’on va se priver de faire la loi.

« Certains fermiers possèdent des petits chiens. Là, il y avait un chihuahua qui suivait les vaches et les talonnait pour qu’elles rentrent au bercail le soir. Il ne devait pas se douter que si la vache donnait un coup de patte, elle le tuait. Ces chiens se pensent plus gros qu’ils ne le sont ! », raconte Louise Houle, qui évoque également un saint-bernard croisé qui cherchait et apportait des bottes de foin directement dans les mangeoires des vaches. Pratique !

Pas bêtes, les mascottes

Elle-même propriétaire de quatre chevaux, la vétérinaire a pu admirer à quel point certains d’entre eux peuvent être autonomes ; comme ce cheval de trait, utilisé par un bûcheron, se guidant seul avec son chargement de rondins pour ensuite s’arrêter de lui-même au bon endroit de déchargement.

Terminons avec une fable de Maître Corbeau. « Sur une ferme, quand le propriétaire trouvait des souris mortes, il les déposait sur un poteau particulier et lançait un appel. Systématiquement, un corbeau venait chercher la souris. On ne s’en doute pas, mais ce sont des oiseaux très intelligents », indique la Dre Houle.

PHOTO YUSUF ISMAIL, GETTY IMAGES Les bons tuyaux de Maître Corbeau : pour la livraison de votre souris, rendez-vous au poteau habituel.

« Dans tous les troupeaux, il y a des animaux fétiches », rappelle-t-elle. Et même dans le sien, puisque la vétérinaire s’occupe de quatre chiens, de chats, de chevaux, de poules et d’un petit coq, qui a fait office de poupée pour sa petite-fille.

Mme Houle n’est pas seulement témoin de la relation particulière avec de drôles de bêtes. Elle la vit aussi avec son shi tzu de 19 ans (« Il a l’âge de voter ! », plaisante-t-elle), sa jument de 28 ans, qu’elle a été la seule à monter, ou l’un de ses chats. « Quand j’avais mal quelque part, il se couchait toujours sur cette zone précise et il ronronnait. C’était surprenant, chaud, et ça faisait du bien. » Une conclusion à laquelle sont parvenus de nombreux Québécois en ces temps difficiles…