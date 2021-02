Un Tinder pour toutous

Une jeune entrepreneure québécoise a mis sur pattes un nouveau service visant à déterminer quelles races de chien seraient les plus compatibles avec le style de vie et les aspirations d’un adoptant potentiel. En y adjoignant des outils de recherche et de prévention, elle désire ainsi enrayer les erreurs de casting et désamorcer de mauvais réflexes, comme se tourner vers les « usines à chiots ».