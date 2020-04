(Londres) Bloqués chez eux, les Britanniques se tournent vers leur passion favorite : les animaux. Les demandes d’adoption de chiens et chats affluent vers les refuges, au point que certains mettent garde contre toute décision précipitée.

Pauline FROISSART

Agence France-Presse

La semaine précédant le confinement général, décrété par le gouvernement le 23 mars, alors que les restrictions aux déplacements étaient progressivement mises en place, 86 chiens et 69 chats ont quitté les refuges de Battersea, à Londres, soit plus du double qu’à la même époque l’an dernier.

« Un grand nombre de chiens a été adopté alors que pour certains on avait des difficultés à leur trouver un foyer », se félicite Steve Craddock, responsable du centre de Battersea interrogé par l’AFP.

Si les trois centres de Battersea ont fermé depuis le confinement, « les gens continuent à faire des demandes d’adoption en ligne », raconte-t-il. Parallèlement, « on ne constate pas d’augmentation du nombre d’abandons, ce qui est encourageant », observe-t-il, soulignant que le Royaume-Uni est « un pays qui adore les animaux ».

Même phénomène observé par le Kennel club, célèbre association britannique consacrée aux chiens, qui note une « poussée d’intérêt ». Les recherches de chiots sur son site internet ont augmenté de 53 % entre février et mars, avec un pic la semaine précédant le début du confinement général (+84 % de recherches comparé à la même semaine l’an dernier). Avec en tête des recherches, trois races prisées des familles : les labradors, les cockers spaniels et les golden retrievers.

« C’est une énorme augmentation », a dit à l’AFP Bill Lambert, responsable Santé et bien-être au Kennel Club. Il l’explique, car « les gens passent plus de temps à la maison et se disent qu’en fait, ils pourraient avoir un chien ».

« Calme dans le foyer »

Mais le Kennel Club met en garde contre toute acquisition « impulsive » : « les gens prennent des décisions en fonction de leur situation actuelle, mais elle pourrait changer et ils pourraient retourner au travail à plein temps », laissant le chiot seul et désœuvré. « Or les chiots, et même les chiens plus âgés, ne devraient pas être laissés seuls longtemps », prévient-il.

Le Kennel Club souligne toutefois les effets bénéfiques d’un animal de compagnie en cette période de pandémie, propice à l’angoisse et à l’isolement : « il est prouvé que les chiens améliorent la santé, c’est une bonne façon de réduire la tension artérielle, ça amène le calme dans le foyer et ça pousse les gens à se concentrer sur quelque chose, en particulier dans ces moments difficiles ».

« Surtout pour les gens vivant seuls », un chien représente « un compagnon, quelqu’un à qui parler ».

Les Britanniques ne se sont pas contentés de faire des provisions de papier de toilette pour le confinement, ils ont aussi pensé à chouchouter leurs animaux. Les magasins d’articles pour animaux, qui figurent sur la liste des commerces autorisés à rester ouverts affichent des records de vente.

La chaîne Pets At Home a ainsi enregistré en mars des « niveaux exceptionnels de demande à la fois en ligne et en magasin, tandis que la crise de la COVID-19 se développait », tout en soulignant dans un communiqué que ses perspectives financières pour l’année 2020/2021 restaient incertaines.

Si les achats de chiens sont plus compliqués en ce moment en raison de restrictions dues à la pandémie, Bill Lambert juge de toute façon « préférable » d’attendre la fin du confinement pour se décider.

« Ce que nous espérons c’est que certaines personnes qui travaillent de chez elles en ce moment trouvent une façon de travailler plus fréquemment de chez eux une fois le confinement terminé », explique-t-il, afin que les propriétaires de chiens continuent ainsi à avoir du temps pour s’occuper de leurs animaux.