Après le succès des cafés pour chats, serait-ce au tour des librairies d’emboîter le pas (ou la patte) ?

Sylvain Sarrazin

La Presse

La boutique Otis & Clementine’s Books and Coffee, implantée non loin d’Halifax, en Nouvelle-Écosse, ne propose pas seulement à ses clients des livres d’occasion et du café biologique, mais sert aussi de petit refuge et de lieu d’adoption pour des chatons abandonnés.

La librairie collabore avec une association locale, qui y place régulièrement des groupes de petits chats. Les petites boules de poils déambulent donc dans les rayons ou y piquent carrément leur sieste, au grand bonheur des lecteurs.

PHOTO TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM @KIM_HUMES La librairie collabore avec une association locale de sauvetage des animaux.

PHOTO TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM @KIM_HUMES Ce chaton semble beaucoup apprécier la lecture de The Snow Queen, et on devine pourquoi.

PHOTO TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM @AJVFIELD France, Thaïlande, Italie : l’initiative a eu une résonance sur les réseaux sociaux dans de nombreux pays.

PHOTO TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM @FORKMARYKILL « Bonjour, c’est pour un conseil lecture ? »

PHOTO TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM @STINESARAH Quoi de mieux qu’une étagère vide pour s’étaler et se payer une bonne sieste ? 1 /5









L’échoppe vend aussi des pâtisseries, et on peut même y apprendre l’espagnol : la destination rêvée pour les friands de gatos et de gâteaux.

Une inspiration pour les librairies d’occasion québécoises ?

>>> Consultez le compte Instagram de la librairie