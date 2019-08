Vivre avec la faune urbaine

Pour que la cohabitation reste la plus harmonieuse possible, le Zoo Ecomuseum organise le 4 août prochain une journée de sensibilisation à la faune urbaine durant laquelle le public pourra découvrir comment côtoyer ces animaux de façon sécuritaire. On apprendra d'une part comment les identifier, pourquoi il est si important de ne pas les nourrir et comment les tenir loin de la maison.

Seul zoo de Montréal, l'Ecomuseum se spécialise dans la faune québécoise et recueille des animaux orphelins ou blessés ne pouvant pas être réintroduits dans la nature.