Mission photographique : les réfugiés de la SPCA

Alain Roberge

La Presse La Presse

Chaque année, au moment des déménagements et des vacances, des milliers d'animaux sont abandonnés par leurs maîtres à Montréal. Parmi eux, les moins malchanceux sont accueillis par la SPCA, qui les soigne, les stérilise et les offre à l'adoption, quand leur état le permet. Incursion dans les locaux de l'organisme au moment où les pensionnaires sont plus nombreux que jamais.