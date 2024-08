À la mer, dans un lac ou dans la piscine chez soi, le bain de minuit a ses inconditionnels. Même s’ils ne cherchent à convaincre personne, ils clament ses vertus haut et fort : se baigner nus, pour eux, c’est l’essence de l’été… et peut-être même de la vie !

« Se baigner nu, c’est un contact intime avec la nature, déclare Martin Bouffard, 53 ans. Je suis toujours dehors. Je pratique des sports en lien avec les saisons. Me baigner nu dans la mer ou dans un lac, c’est normal, c’est naturel. Ça n’a rien à voir avec de l’exhibitionnisme. »

Adepte de voile et de plein air, le réalisateur, photographe et caméraman avoue ne pas aimer gérer l’aspect « maillot mouillé » en sortant de l’eau. « Qui aime ça ? Pour la peau, ce n’est pas intéressant, c’est froid et ça colle ! », lance-t-il.

Marilyn Monroe serait peut-être d’accord avec lui ! Dans une scène improvisée du film non achevé Something’s Got to Give (1962), l’actrice retire son maillot couleur chair dans une piscine. La star voulait marquer le coup et être la première vedette à faire un skinny dip au grand écran.

Petite désobéissance

Dans la même décennie, les bains de minuit sont pratiqués par des jeunes de la génération Woodstock. Est-ce qu’ils y voient une sorte de rébellion contre l’ordre établi, un pied de nez aux normes sociales ? Cela rejoint en tout cas la pensée d’Élise Tardif Turcotte, une Montréalaise de 39 ans.

C’est associé à la pure liberté, au pur bonheur. Se baigner nue, c’est une sensation le fun et il y a un petit thrill, une impression de contrevenir à une règle sociale. Élise Tardif Turcotte, qui pratique le bain de minuit

Qu’elle le fasse avec son conjoint ou avec des amis, elle affirme qu’il n’y a « rien de sexuel, rien en lien avec le voyeurisme ou l’exhibitionnisme » dans cette pratique. « On se donne cette liberté-là, sans jugement, comme des enfants », souligne celle qui habite une partie de l’année près d’un lac.

Se baigner nu rime avec vacances et rythme de vie plus lent pour Geneviève*, résidante de la région de Québec. En camping avec son amoureux, au petit matin, elle ne s’embarrasse pas d’un maillot de bain pour plonger dans le lac, dit-elle, en précisant qu’il s’agit d’un endroit reclus, à l’abri des regards. « Je sens l’eau sur tout mon corps, j’ai l’impression de m’ancrer dans le paysage, dans la nature, raconte-t-elle. Je me sens zen ! »

Repos de l’esprit

Est-ce que ce sentiment de sérénité, de communion avec la nature est bien réel ? Selon Alexandre Marois, professeur adjoint à l’École de psychologie de l’Université Laval, des études démontrent qu’un contact avec la nature apporte plusieurs bienfaits. « Cela fait baisser le stress, augmente le bien-être, améliore l’image de soi et apporte un sentiment de restauration », affirme-t-il, tout en soulignant que ces études ne font pas spécifiquement référence aux bains de minuit !

Le sentiment de restauration est un sentiment d’apaisement, d’oubli des tracas du quotidien, qui repose et renouvelle notre attention. « Dans la vie de tous les jours, avec la multiplication des écrans et des tâches, souvent faites en simultané, notre attention est bombardée, explique M. Marois. Cela engendre une fatigue. »

PHOTO FOURNIE PAR ALEXANDRE MAROIS Alexandre Marois, professeur adjoint à l’École de psychologie de l’Université Laval

Dans la nature, notre attention se porte naturellement vers notre environnement : on voit un beau lac, un beau sentier, un bel arbre… Il n’y a pas de coût attentionnel. C’est reposant ! Alexandre Marois, professeur adjoint à l’École de psychologie de l’Université Laval

Selon un sondage américain réalisé en 2011 auprès de 1000 personnes (et commandité par une marque d’eau embouteillée), 56 % des répondants disaient avoir expérimenté les bains de minuit.

Les plus pudiques, ou les plus introvertis, peuvent aussi être convaincus. C’est ce que croit Isabelle Brouillette, qui se qualifie de femme « ronde, en surplus de poids ». Même si la nudité est taboue dans la société, dit-elle, et qu’elle l’est encore plus chez les gens « aux corps hors standards ».

« Je me baigne nue une ou deux fois par été avec mon chum, dans la piscine chez lui, glisse-t-elle. C’est simple, rapide et il y a un côté acceptation de soi… J’essaie de m’assumer de plus en plus. Quand je pars en vacances, je porte dorénavant un bikini. J’en ai un fluo en plus ! »

Mère et belle-mère d’adolescents, elle a peu l’occasion de faire des bains de minuit. « Si c’était ailleurs et que j’étais certaine de ne pas me faire surprendre par les enfants, je le ferais plus, avoue-t-elle. Il faut que l’eau soit au-dessus de 80, par contre ! »

*Geneviève a témoigné sous le couvert de l’anonymat pour préserver sa vie privée.