En août, La Presse vous présente des portraits de personnes qui font le bien autour d’elles. Aujourd’hui : Catherine Boulos, qui prépare une grande danse pour la paix sur le mont Royal.

Enfant, Catherine Boulos s’amusait à collectionner les sourires. « J’étais toute petite. Je me promenais dans les rues et je me faisais un défi de ramasser le plus de sourires possible. […] Voir un visage s’illuminer, ça m’émeut profondément. Et ce, depuis longtemps. »

Cette envie de connecter avec les autres n’est certainement pas étrangère à sa carrière de psychologue. « C’est vraiment un domaine où on est là pour aider les gens à déployer ce qu’ils ont de plus vrai, de plus beau, de plus important en eux. Voir ces épanouissements-là, ça nourrit beaucoup mon besoin d’être utile, qui est très fort », analyse celle dont la profession l’a amenée à accompagner des dirigeants vers un leadership plus bienveillant.

Or, en 2016, Catherine Boulos a eu envie de lancer un projet avec une portée plus grande. L’idée d’inviter « des gens de tous les horizons, de tous les âges et de toutes les cultures à danser ensemble » a germé. Elle s’est alors donné le défi de créer un évènement rassembleur autour du thème de la paix. Pour ce faire, elle a fondé l’organisme Mouvement de paix.

Son projet n’est ni politique ni religieux. Ce n’est pas une manifestation contre la guerre, mais plutôt un appel à trouver « plus d’harmonie en soi, avec les autres et avec la nature ».

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Catherine Boulos

Il y a plein de choses qu’on peut faire pour se sentir mieux. Et si tu te sens mieux, nécessairement, tu vas mieux interagir avec les gens, tu vas avoir plus d’ouverture à l’autre. Catherine Boulos, fondatrice de l’organisme Mouvement de paix

À ses yeux, la danse est un merveilleux vecteur de joie, en plus d’être un langage universel. Danser sans chercher à performer et sans craindre le regard des autres, « c’est de la thérapie », pense celle qui danse depuis l’âge de 2 ans.

Rendez-vous sur le belvédère

Depuis 2016, elle a organisé, avec différents collaborateurs, une vingtaine de rassemblements pour la paix, dont une douzaine de danses. Cette année, toutefois, son projet prend de l’ampleur et met davantage de l’avant cette idée de connexion entre les cultures. Le 21 septembre, dans le cadre de la Journée internationale de la paix, elle organise une danse de la paix sur le belvédère du mont Royal.

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE La chorégraphe Margie Gillis

Les mouvements qu’effectueront les participants ont été mûrement réfléchis. Catherine Boulos s’est entourée de chorégraphes de renom aux origines diverses représentant les continents, dont Margie Gillis, Charles Brecard et Barbara Kaneratonni Diabo.

L’idée, c’est que chaque chorégraphe offre un geste. Le geste doit symboliser la paix et être ancré dans sa culture et sa démarche artistique. Chaque mouvement a donc une intention et est infusé de racines. Catherine Boulos, fondatrice de l’organisme Mouvement de paix

Des capsules dans lesquelles chaque chorégraphe explique la signification de son mouvement sont en préparation et seront prochainement mises en ligne sur le site web de Mouvement de paix.

Accessible à tous

Dans un souci de rendre la danse de la paix la plus accessible possible, et ce, même à ceux qui n’ont pas le rythme dans la peau, il y a peu de gestes qui seront synchronisés. Au cours de l’évènement, les participants pourront choisir parmi un panier de mouvements faciles à exécuter. Catherine Boulos a d’ailleurs fait quelques ateliers pour tester ces gestes et s’assurer qu’ils ne soient pas difficiles à reproduire, peu importe l’âge ou la condition physique des danseurs.

Sur quelle musique bougeront-ils ? « S’il y a une chose qui relie tout le monde, c’est le battement du cœur », répond l’instigatrice du projet. Le rythme cardiaque servira donc de trame de fond au morceau sur lequel travaille actuellement une percussionniste.

À ceux qui trouvent cette danse de la paix un brin ésotérique, Catherine Boulos souligne qu’elle ne fait pas ça pour prêcher quoi que ce soit. « J’offre simplement un moment de connexion humaine positif. […] Est-ce que ça va créer la paix dans le monde ? Ce n’est pas du tout mon ambition. »

Elle espère cependant que cette danse aux mouvements inspirés de tous les continents sera dansée non seulement le 21 septembre sur le mont Royal, mais également en d’autres occasions. Dans des écoles, des entreprises, ici ou ailleurs, elle voit grand pour ces pas destinés à unir les êtres humains.