Devenir parent en pleine transition de genre

De plus en plus de personnes trans et non binaires deviennent parents après avoir commencé leur transition. C’est le cas de Shine Kolia, qui s’identifiait déjà comme un homme lorsqu’il a porté sa fille. Et de Vee Langlois, qui a obtenu ses papiers comme personne non binaire avant la naissance de ses trois enfants. On explore la question alors que les enjeux de la diversité sexuelle et de la pluralité de genre sont à l’honneur de Fierté Montréal.